Principe William dopo mesi di silenzio rivela tutto: ecco cosa sta succedendo con sua moglie Kate

Dopo tanti silenzi e congetture, il principe William ha deciso di rilasciare una nuova dichiarazione, in merito a tutto quello che la sua famiglia sta passando in questo momento. Le sue parole serviranno a fermare i pettegolezzi su Kate?

William e Kate sono una di quelle coppie che i fan hanno sempre amato, in quanto danno da sempre quell’idea di famiglia unita, fatta di valori e ideali all’insegna dei sudditi ma prima di tutto della loro vita insieme e per i loro figli, messi da sempre al primo posto dai reali.

Siamo sempre stati abituati a vedere i due principi del Galles molto esposti a livello pubblico, apparendo insieme in moltissimi appuntamenti reali, per questo l’attuale alone di mistero che echeggia sulla Royal Family, non ha fatto altro che far sviluppare numerosi rumors e teorie cospirazioniste. Per questo William ha deciso di intervenire con queste parole.

Le parole di William in merito alla moglie Kate

La regina Elisabetta II diceva sempre: “se non sei visto non esisti”, come possiamo leggere dall’articolo pubblicato da ilfattoquotidiano.it, per questo la Royal Family ha deciso probabilmente di chiudersi in una sorta di silenzio stampa. Le persone finiscono per fare mille congetture ma alla fine la verità, che poi è quella che conta per determinare la forza o meno dal loro vasto impero, nessuno la sa e forse non la saprà mai.

Ad oggi abbiamo visto l’allontanamento di re Carlo III dalle scene dopo quella diagnosi terribile di cancro, inseguito all’operazione alla prostata che l’ha coinvolto qualche settimana fa. Non si sa quale sia la reale diagnosi, sappiamo solo che il monarca ha iniziato le cure, ma non sappiamo quale sia la realtà sulle sue condizioni di salute. Un’altra grande assente è la principessa Kate, la quale dopo l’annuncio del suo intervento all’addome, non se né saputo più nulla. Il suo ritorno sarebbe dovuto avvenire dopo Pasqua, ma non si sa se i tempi saranno rispettati.

Infine abbiamo la regina Camilla che è volata ai Caraibi per prendersi una pausa da tutto quello che sta succedendo “a casa sua”. Certo che ne sta succedendo veramente una dopo l’altra nella Royal Family, come se non bastasse a tutto questo si è aggiunto anche il tumore a Sara Ferguson e la morte improvvisa di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella a soli 45 anni.

William chiarisce le sue priorità

Com’era prevedibile immaginare, dietro tutto questo caos, queste notizie tragiche e questi misteri, i pettegolezzi e le teorie cospirazioniste sono iniziate a circolare prepotentemente in rete. Anche quella breve apparizione di Kate in macchina insieme a sua mamma non è servita a placare gli animi, in quanto in molti hanno sostenuto che quella non fosse Kate ma sua sorella o una sosia. Per questo William ha fatto sapere, tramite un suo portavoce che: “L’attenzione del principe William è rivolta al lavoro, non ai social media”.

Basteranno queste parole a placare gli animi? Probabilmente no e forse, finchè questi misteri non saranno chiariti con dichiarazioni ufficiali, la curiosità dei sudditi e dei fan di tutto il mondo, continuerà a far si che l’attenzione sulla Royal Family sia ancora molto alta. Voi cosa ne pensate?