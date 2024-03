Roberto Vecchioni a processo: quello che è accaduto al Professore è davvero gravissimo | Processo in corso

Il grande Maestro della musica italiana costretto a subire una terribile vicenda giudiziaria. Di seguito i dettagli

Roberto Vecchioni è uno dei più grandi esponenti della musica italiana che, grazie alla sua brillante carriera, si è guadagnato il soprannome di “Professore“. Classe 1943, inizia il suo percorso negli anni Sessanta scrivendo testi per artisti di grande spessore come Iva Zanicchi e Ornella Vanoni.

Un’artista che ha sempre preso spunto dalla nostalgia per il passato, dagli amori interrotti, creando dei veri e propri capolavori che ancora oggi sono un’icona del panorama discografico nazionale. Nel 2011 ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano “Chiamami ancora amore“.

Nella sua carriera ha sperimentato ogni ambito del mondo dello spettacolo, compresa la televisione. Infatti, dopo il successo della kermesse, è diventato anche il Professore della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Oggi è uno dei cantautori più apprezzati e rispettati della nazione e soprattutto è diventato un punto di riferimento per ogni generazione. Nel corso della sua vita non sono mancati i momenti bui e colmi di dolore, ma la musica gli ha dato la forza di andare avanti e rimettersi in piedi.

Roberto Vecchioni, il grande dolore della sua vita

Roberto Vecchioni ha subito uno dei più grandi dolori che un genitore possa provare. Ospite a Domenica In il 10 febbraio, Roberto ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Tra silenzio e il tuono” ed ha colto l’occasione per ricordare suo figlio Arrigo Vecchioni.

Il giovane 36enne è venuto a mancare lo scorso aprile a causa di una malattia contro cui combatteva da diversi anni e che purtroppo ha avuto la meglio. “Io ho avuto un dolore molto grande, che non passa mai. Quando va via una persona così bella e così aperta come lui. Il mondo non se lo meritava. Lui ha lottato per 17 anni. Io sono convinto che ci sia un segno in tutto questo. Dio non fa mai le cose a caso. Per me adesso è importante il sorriso di mia moglie Daria“, ha raccontato a Mara Venier.

Roberto Vecchioni a processo

Roberto Vecchioni, grande artista del panorama discografico nazionale, è stato coinvolto in un processo giudiziario a seguito di una denuncia per diffamazione ricevuta da Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. L’episodio in questione risale al lontano 1997 e ad una festa organizzata da sua figlia, allora 14enne.

L’accaduto è stato raccontato da Roberto durante il festival La Gaberiana a Firenze che si è tenuto lo scorso anno. In particolare ha raccontato di alcuni ragazzi presenti alla festa che hanno rubato alcuni oggetti da casa sua. Il Professore ha fatto il nome di Geronimo senza specificare il cognome, ma questo non è bastato ad evitare la denuncia da parte di La Russa che si è sentito chiamato in causa. Vecchioni ha chiesto alla Procura di essere ascoltato e di poter dare la propria versione dei fatti.