Gessica Notaro, dopi mesi di silenzio spunta la sua difesa: quello che ha detto è davvero inaccettabile

Gessica Notaro non riesce a trattenersi ed esprime la sua opinione su una vicenda diventata mediatica. Parole inaccettabili

Gessica Notaro è una donna che ha dimostrato coraggio, forza e determinazione nel riprendere in mano la propria vita e la meritata felicità. Ormai la violenza sulle donne è uno degli argomenti che maggiormente interessa l’opinione pubblica e Gessica l’ha vissuto sulla propria pelle.

All’età di 28 anni, ha subito uno degli eventi più traumatici che una persona possa affrontare. Il suo ex fidanzato, Edson Jorge Tavares Lopes detto “Eddy”, l’ha sfregiata con l’acido causandole dei danni permanenti.

L’allora 29enne originario di Capo Verde, aveva già avuto dei comportamenti aggressivi e violenti e questa è stata la ragione che ha spinto Gessica a prendere le distanze da Eddy. L’uomo non si è mai arreso all’idea di poterla perdere e così ha deciso di appostarsi sotto l’abitazione della Notaro e di compiere l’atto estremo.

La Cassazione, dopo anni di processi, ha condannato il carnefice ad una pena definitiva di 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione. Per Tavares non è prevista nessuna attenuante perchè “nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa, può contribuire ad attenuare la gravità della condotta”.

Gessica Notaro, le critiche degli haters: “Meglio prima..”

Al momento dell’incidente drammatico, milioni di persone si sono strette attorno a Gessica Notaro per farle sentire la vicinanza per quell’atroce dolore. Nel corso degli anni, la Notaro è diventata un personaggio pubblico ed un’attivista che continua a difendere i sacrosanti diritti delle donne e delle persone più fragili.

Ha ripreso in mano la propria vita ed ha finalmente trovato l’amore vero al fianco di Filippo Bologni, ma gli haters non le hanno risparmiato dure critiche sui social: “Ti preferivo prima“, “Sei come tutte le altre“. Un atteggiamento che viene definito “solidarietà ad intermittenza“, ovvero la gente dimostra vicinanza emotiva nei momenti drammatici, ma nel momento in cui si ritrova la felicità perduta, si fa un passo indietro.

Gessica Notaro, le sue parole sulla famosissima

Gessica Notaro ha vissuto un vero incubo a causa del gesto compiuto dal suo ex fidanzato. Una violenza inaudita nei confronti di una donna che non ha avuto la libera scelta di allontanarsi da un uomo aggressivo per cui non provava più alcun tipo di sentimento. Da anni, Gessica combatte per sostenere i diritti delle donne e combattere ogni tipo di violenza.

L’8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, la rivista L’Espresso ha pubblicato un articolo su Chiara Ferragni e la copertina ha fatto letteralmente infuriare Gessica Notaro. L’attivista ha pubblicato lo scatto della cover sul proprio account Instagram ed ha commentato: “Chiara ha sbagliato, ma questa copertina è di una VIOLENZA UNICA. Proprio voi che eleggendo la sorella di Giulia Cecchettin “Donna dell’Anno” avevate fatto un bellissimo gesto dimostrando grande rispetto verso questo tema, ora commettete uno sfregio di tale bassezza? VERGOGNATEVI”.