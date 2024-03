Uomini e Donne, clamorosa indecisione fa saltare tutto: Maria De Filippi infuriata come non mai

E’ la prima volta che la pianificazione di un evento a Uomini e Donne cambia improvvisamente, modificando così i piani di Maria De Filippi. Ecco chi sono i coinvolti della storia e soprattutto cosa succederà da adesso in poi?

Uomini e Donne è una sorta di istituzione nel palinsesto Mediaset, i telespettatori non vedono l’ora di sapere come andrà a finire la storia di ogni coppia che si forma sul trono, che sia quello classico o over. Ci sono personaggi poi che colpiscono più degli altri, soprattutto quelli che dopo aver partecipato allo show di Maria De Filippi, diventano famosi in seguito, come per esempio Flora Canto o Giulia De Lellis, ma l’elenco sarebbe ancora lungo.

Generalmente lo svolgimento dei fatti al dating di Queen Mary sono sempre stati molto lineari, rispettando comunque determinati paletti. Questa volta, per la prima volta nello show, un cambio di idea ha fatto “saltare” i programmi degli autori. Ecco che cos’è successo.

Clamorosa indecisione a Uomini e Donne

L’indecisione di cui si parla si basa su future registrazioni, preceduta da quello che abbiamo visto nelle ultime ore che ha confuso ancora di più la situazione. Siamo nel trono classico e abbiamo un tronista, indeciso totalmente sulla scelta da fare, in quanto il suo cuore è diviso fra le due corteggiatrici attualmente in competizione per fare breccia nel suo cuore. Quando sembrava che la scelta fosse stata presa però, c’è stato un grosso colpo di scena e la partita non si è chiusa, come ha raccontato Lorenzo Pugnaloni.

Gli umori sono tesi, in quanto il momento è stato molto delicato, le corteggiatrici erano pronte, vestite tutte in ghingheri e al momento della scelta, il tronista ha interrotto tutto tra le lacrime delle due donne, alle quali ha riferito di aver bisogno di più tempo per decidere, volendo passare più tempo con entrambe, una alla volta però.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Nuovo scontro

Queste le indiscrezioni, corredate da quello che è successo qualche ora fa in puntata che ha mandato i fan in tilt. Abbiamo visto Brando discutere con Beatriz in modo molto acceso in quanto la giovane, gli ha rinfacciato di non volere nella sua vita “un soprammobile“. A tale affermazione, il tronista le ha risposto: “Volevo dire a Bea, alla tuttologa, che se fossi in te mi farei un bell’esame di coscienza perché per la mia età non ho vissuto tante storie serie e quindi sicuramente non sono esperto…”.

A sua volta la corteggiatrice ha risposto: “Accetto il consiglio, grazie ma ci sono tanti tuoi atteggiamenti che mi stanno sul c***o…”. In tutto questo, abbiamo visto una Raffaella piangere e scappare via dallo studio e alla fine Brando che ha deciso di seguirla. Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, è ancora tutto un mistero. Cosa dirà Maria De Filippi?