Ricchi e Poveri, solo ora svelano la loro unica passione: no, non è la musica

I Ricchi e Poveri hanno dimostrato a tutti, quanto a prescindere dall’età, siano sempre molto attuali e divertenti. Ecco qual è la passione dei due cantanti, resterete senza parole, in molti sperano di diventare come loro.

Non hanno bisogno di presentazioni, i Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale italiano, in attività fin dagli anni ’60. A prescindere che la formazione sia cambiata nel corso degli anni, i due membri attuali, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono sempre “carichi” come all’inizio.

Angela e Angelo, hanno portato alla luce dei brani che resteranno per sempre nel cuore dei loro fan, ma con questa nuova performance si sono superati o meglio hanno dimostrato di poter fare tutto. Ecco qual è la loro passione che li ha fatti uscire nuovamente dagli schemi.

La passione dei Ricchi e Poveri

Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno rispettivamente 76 anni lei e 78 anni lui e da decenni danno vita al famoso gruppo musicale dei, Ricchi e Poveri. Nonostante le critiche che a volte gli haters gli riservano, i due super cantanti proseguono per la loro strada, dimostrando a tutti di avere molta più vitalità e brio di cantanti molto più giovani. I due insieme sono un portento, motivo per cui, il brano che hanno cantato a questo Festival di Sanremo 2024, Ma non tutta la vita, è diventato un tormentone.

Sui social i loro fan li amano, ma non soltanto i loro fedeli follower, ma anche i giovani, i quali restano sempre sorpresi dalla vitalità di entrambi, soprattutto quella di Angela. Ed è proprio questa brio che ha visto Al Bano Carrisi qualche giorno fa, quando si è esibito insieme ai, Ricchi e Poveri all’Arena di Verona. Nella gioia del momento, la Brambati ha fatto cadere il noto cappello al cantante di Cellino San Marco. Come sappiamo tutti, Al Bano non se ne separa mai, soprattutto perchè gli ricorda molto il padre.

Tuta Gold x Ricchi e Poveri è ciò di cui avevo bisogno oggi😭✈️ pic.twitter.com/7KnhZMKs7D — PurpleVivix (-21 for STEP)💜🌸 (@PurpleVivix) March 8, 2024

Ricchi e Poveri come Mahmood?

Tornando a noi, il dinamico duo ha mostrato ai fan, quanto “l’oro“, sia la loro “seconda passione”. Mahmood infatti, si sarà sentito onorato nel vedere quel video social che sta girando in queste ore nel quale si vedono i membri dei Ricchi e Poveri, cantare la sua, Tuta Gold. Non solo l’hanno cantata, l’hanno anche indossata, dimostrando quanto i due cantanti siano sempre molto attuali e contemporanei.

I follower sono rimasti colpiti dalla vitalità dei due cantanti, soprattutto quella di Angela, che come sempre salta, ride e balla come una ragazzina. Sono in molti che sperano di arrivare alla loro età con la stessa gioia di vivere. Voi cosa ne pensate?