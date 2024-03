Cibo caduto: l’esperimento che rivela perché non devi assolutamente mangiarlo | Parla l’esperto

L’esperto rivela perchè non dovresti assolutamente mangiare il cibo caduto per terra, fa malissimo e quello che ha mostrato fa venire veramente la pelle d’oca. Ecco che cosa ha svelato.

La nostra vita di tutti i giorni è influenzata spesso da luoghi comuni, leggende, tradizioni, stereotipi e così via, imparati nel corso della nostra esistenza. Alcune di esse vengono addirittura tramandate di generazione in generazione. Ma saranno sempre corrette?

Dipende! Per esempio vige da molto tempo la regola “dei 5 secondi“, cioè la credenza di essere salvi dai germi se si mangia un cibo caduto per terra entro “5 secondi” appunto, da quando ha toccato il suolo. Ma sarà reale questa “teoria”? A spiegarcelo è stato un esperto, il quale vi farà restare senza parole.

Non mangiare il cibo caduto a terra

Una tra le cose comuni per tutti gli esseri umani di qualunque nazione è la necessità di mangiare per sopravvivere. A prescindere dal piatto che abbiamo davanti, dalla cultura e dal modo di cucinarlo e purtroppo dal luogo di residenza, il momento del pasto è presente ovunque (o quasi). Molte volte in questi momenti abbiamo la possibilità di condividere i nostri pensieri con i commensali seduti al nostro fianco o divertirci con gli amici quando si esce fuori a cena o ancora di vedere grandi litigi, come avviene con i pranzi domenicali con i parenti.

Insomma, il cibo, vuoi o non vuoi, aiuta le persone a fermarsi per un tempo limitato, staccando dallo stress del lavoro, dai pensieri negativi della giornata, è un momento dove ci si siede (in teoria) e ci si rilassa per tutti quei minuti nei quali siamo impegnati a terminare le cibarie presenti nel piatto. Il cibo è vita, è fondamentale per la sopravvivenza, ma se non consumato nel modo corretto, potrebbe diventare un’arma letale.

#movie #microbiology #bacteria #science #fyp #longervideos ♬ Runaway – Piano Rendition – The Blue Notes & L’Orchestra Cinematique @whatmightgrow Storytime: In this fun experiment, I went to a movie theater and tested the popcorn they sold. Additionally, for comparison, I grabbed some popcorn off the floor to show that bacteria can grow on popcorn. Unsuprisingly, popcorn from the floor is filthy. However, when I worked as an environmental microbiologist for various industries, this is a common test procedure and I would test items that would be commonly found on the floor. Often I would test factory workers shoes and EVERY SINGLE TIME I would find some of the craziest growths and via PCR it was determined to almost always have pathogens present. The most common pathogen I would see were Staphylococcus, Listeria, E. Coli, and Salmonella. The lesson of this mini experiment is to show what you would find if you were to eat things off the floor. I wish I knew this as a little kid, because I was notorious for going to the candy section where you could scoop out candy into bags, and eating any candy that was on the floor. If I were to guess, the small amount of bacteria found on the “fresh” popcorn would be Staphylococcus which is commonly found on humans and probably came from myself or the movie theater workers. The growth from the floor popcorn could literally be anything and would need PCR for identification. #popcorn

Un esperimento da…brividi

Come avrete supposto, l’esperimento di cui vi parleremo confuta al 100% la teoria “dei 5 secondi”, a rivelarlo il microbiologo Tim Call, il quale ha portato avanti un esperimento social, analizzando dei semplici pop-corn. Una parte presa da un normale sacchetto sigillato e l’altra parte raccolta dal pavimento di un cinema.

In seguito li ha trattati con delle soluzioni chimiche e da qui è emerso quello che alla fine tutti quanti sappiamo ma facciamo finta di niente. Sui popcorn comprati non c’è stata nessuna reazione, mentre su quelli caduti per terra sono cresciute immediatamente una quantità smisurata di colonie batteriche e foreste di funghi.

Ecco che cosa ha dichiarato Call: “Se dovessi tirare a indovinare direi che la piccola quantità di batteri trovata sui popcorn comprati al cinema è Staphylococcus…”, infatti, per saperlo di preciso avrebbe dovuto analizzarli con la strumentazione presente in laboratorio. Ma già così si è capito benissimo perchè non bisognerebbe mai mangiare il cibo caduto a terra.