Moglie o amante: sei diviso tra queste due presenze e non sai cosa fare? Te lo svela l’esperto

Hai ceduto al tradimento? Un professionista ha svelato il segreto per scegliere tra moglie e amante: di seguito i dettagli

Il tradimento è una delle maggiori preoccupazioni di un partner coinvolto in una relazione amorosa. Esistono diverse tipologie di infedeltà e da secoli gli esperti cercano di individuare la definizione più consona a questo fenomeno.

Un’impresa difficile poichè tutto può essere considerato tradimento e varia da persona a persona. Ad esempio, per molti l’infedeltà è riconducibile al mero atto fisico, ma per altri è molto di più. Basta solo pensare in modo ambiguo ad una terza persone per attuare un tradimento.

I parametri sono sempre soggettivi e sono tantissimi i fattori che possono influire nella scelta di una terza persona all’interno della coppia. Anche mandare un sms ad un ex può causare problemi nella coppia poichè un elemento essenziale viene meno, ovvero la fiducia.

Tuttavia, in ogni forma di tradimento ci sono sempre delle costanti. In primo luogo, è la conseguenza di un periodo di difficoltà per la coppia che può essere anche l’appiattimento della relazione. Inoltre, l’infedeltà si scatena in modo graduale, ovvero parte dal corteggiamento per poi arrivare pian piano all’atto fisico.

Tradimento, difficile da iniziare e da terminare

Sul tradimento una cosa è certa: le cose non torneranno più come erano prima. Infatti, dopo aver tradito o aver scoperto l’infedeltà, la situazione di coppia può peggiorare o migliorare ma mai tornare al principio. Ma come inizia un tradimento? Si tratta di una situazione particolare poichè è stato dimostrato che l’adulterio è difficile da commettere la prima volta.

Subentrano i sensi di colpa, la paura di essere scoperti e rovinare tutto. Tutti fattori che per un momento bloccano l’infedele, ma che gli provocano anche la cosiddetta “limerenza“, ovvero uno stato cognitivo ed emotivo che spinge un individuo a desiderare fortemente un’altra persona. Tuttavia, una volta che si è ceduto alla tentazione, risulta complesso tornare sui propri passi ed il legame con la terza persona è difficile da spezzare.

Moglie o amante: come scegliere lo svela l’esperto

Come abbiamo anticipato, la limerenza ci porta a desiderare fortemente una terza persona ed è il fenomeno che si manifesta durante le prime fasi dell’innamoramento. Tuttavia, con il passare del tempo diventa sempre più difficile dividersi tra moglie e amante poichè subentrano emozioni contrastanti come il senso di colpa, la rabbia, la paura e la difficoltà a gestire la situazione.

Come si fa, quindi, a scegliere tra moglie e amante? A svelarlo è stato l’esperto in terapia di coppia Marco Giacobbi. Dopo anni di esperienza sul campo, è ben certo che le conseguenze del tradimento si riversano non solo sui diretti interessati ma anche su tutte le persone coinvolte, ancor di più se ci sono dei figli. Nel momento in cui la scelta ricade sull’amante è necessario chiedersi come la prenderanno i vostri affetti. Al contrario se la decisione definitiva è di archiviare il tradimento, è probabile che a soffrire sarà l’amante. L’esperto consiglia una terapia di coppia nel caso in cui si scegliesse di proseguire con la propria consorte per risolvere i problemi che hanno scatenato quell’infedeltà.