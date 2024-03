Reggia di Caserta: ecco una nuova mostra che rivoluziona la cultura 2024 | Ecco la nuova scoperta

Ecco la nuova mostra presente alla Reggia di Caserta che rivoluziona la cultura in questo inizio di 2024, non potete assolutamente perdervela se siete da quelle parti, in quanto non durerà ancora per molto.

La Reggia di Caserta è uno di quei patrimoni culturali italiani che danno lustro alla nostra nazione. Commissionata nel 1751 da Carlo di Borbone a Luigi Vanvitelli, da quel momento, il gioiello architettonico della Campania, attira sempre milioni di turisti ogni anno, che rimangono “folgorati” dalla sua bellezza.

In questo 2024 tra l’altro è possibili visitare una mostra all’interna di essa che vi lascerà veramente a bocca aperta, in quanto rivoluziona la cultura in todo un appuntamento del genere. Non solo, questo nuovo progetto, dà anche nuovo lustro al nostro paese.

La nuova mostra alla Reggia di Caserta

Sono passati esattamente 250 anni dalla morte del creatore della Reggia di Caserta, Luigi Vanvitelli, per questo motivo, i gestori del museo statale ne hanno appena terminato il memoriale. Adesso invece un nuovo evento, ha portato addirittura il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inaugurare e presenziare all’evento. Stiamo parlando di quei 3mila metri quadrati in più, che la reggia ha recuperato, per poter ospitare l’evento di cui vi parleremo a breve e anche i visitatori, permettendo di “dividerli” sui due piani presenti.

Questo spazio è tornato in possesso della Reggia di Caserta, dopo la riconsegna parziale dall’Aeronautica militare, come indicato nell’articolo de, ilfattoquotidiano.it. Come dichiarato dalla direttrice: “Nel 2014 – spiega a ilfattoquotidiano.it Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta dal 2019 – vi fu un ‘piano commissariale’ che prevedeva la restituzione del complesso architettonico a una funzione esclusivamente culturale, formativa e museale…”.

Visitabile fino a luglio

Nello spirito di questo allargamento della Reggia di Caserta, una nuova mostra sarà ospitata in essa fino a luglio, si tratta degli: “Attraversamenti di Luciano D’Inverno e Genius et Loci – La drammaturgia dello sguardo di Luciano Romano“, come si legge sempre su, ilfattoquotidiano.it.

Come dichiara Maffei: “Nelle immagini si vedono i luoghi dell’architetto come l’acquedotto carolino, questa opera di ingegno incredibile, che prende l’acqua a 38 chilometri e mezzo di distanza per portare oltre 6mila litri d’acqua al minuto nel complesso delle fontane della Reggia di Caserta, oppure Genius et Loci…”. Insomma, per chiunque si trovasse da quelle parti, vi suggeriamo di informarvi bene attraverso i loro canali ufficiali e di non farvi assolutamente sfuggire l’evento, in quanto avrete ancora pochi mesi per scoprire questa interessantissima mostra.