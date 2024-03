Allarme siero ciglia: quello che contiene potrebbe farti perdere la vista | Buttalo subito

E’ stata diramata un’allerta molto preoccupante, in quanto i sieri per allungare le ciglia che contengono questa sostanza, sono molto pericolosi per la vostra vista. Non dovete assolutamente usarli.

I prodotti per la cosmesi hanno raggiunto dei livelli di perfezione talmente alti, che i maggiori make up artist, grazie a questi e alle loro tecniche, fanno veramente dei miracoli con un pennello in mano. Lo vediamo tutti i giorni con le donne di spettacolo, presentano sempre un trucco impeccabile, un vero capolavoro, che non fa altro che valorizzare ancora di più la bellezza già presente di fondo.

Tra i vari prodotti rivoluzionari, c’è stato il boom dei sieri per allungare le ciglia, grazie ai quali, il classico “sguardo da cerbiatto” è assicurato. Peccato però, che dopo questa allerta che è stata diramata, prima di comprarne uno, dovrete necessariamente leggere l’etichetta Se contiene questa sostanza, non dovrete usarli, in quanto sono risultati molto pericolosi per la vista.

La pericolosità di alcuni sieri allunganti

In ogni beauty routine che si rispetti, ci sono delle fasi ben precise da svolgere quasi maniacalmente, come mostrano le varie influencer più popolari del momento, che aiutano ad ottenere un trucco impeccabile. Prima di concentrarsi sulle ciglia, ci sono moltissimi altri step da fare prima, come per esempio l’idratazione, l’applicazione del fondotinta, del correttore, del blush e dell’illuminante, per poi passare al trucco degli occhi, per poi finire con quello della bocca.

Per quanto riguarda le ciglia e le sopracciglia, ci sono diversi prodotti per i quali non si può più farne a meno. Come per esempio la matita per infoltirle, il mascara per allungarle, il siero per aumentarne il volume e così via. Il risultato finale, terminato con il liquido fissante è sicuramente spettacolare, peccato che un particolare ingrediente, presente in molti prodotti, risulta molto pericoloso per l’occhio.

Ecco cosa dovete cercare

Come riportano dal sito di greenme, tutti i sieri allunganti per le ciglia, che contengono tra gli ingredienti la prostaglandine e similari, sono molto pericolosi per la salute del proprio occhio. Queste sostanze, utilizzano delle funzioni prestabilite nel nostro corpo, se assunte per le motivazioni corrette, come per esempio per contrastare il glaucoma.

Capirete bene quindi, che un conto è usare la prostaglandine per motivi seri, un conto per una questione di bellezza, causando dei danni molto gravi non solo all’occhio, ma creando effetti collaterali quali cefalea, fotofobia, bradicardia, irritazioni cutanee, infezioni oculari, herpes e così via. In alcuni stati queste sostanze sono state bandite e nel nostro paese, sono ancora presenti, motivo per cui molti prodotti riportano la voce “senza prostaglandina”.