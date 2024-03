Aguzza la vista: hai 10 secondi per trovare il coniglietto in foto | Solo il 5 % ci riesce

Eccoci giunti ad un nuovo test visivo, avete 10 secondi per trovare il coniglietto nella foto. Attenzione perchè soltanto il 5% dei partecipanti lo trovano subito al primo colpo, il motivo è molto semplice e ve lo sveleremo a breve.

Anche oggi vogliamo sottoporvi ad un nuovo test visivo, fatto per mettere alla prova la vostra capacità di osservazione. Oggi giorno siamo sempre tutti quanti di corsa e facciamo fatica a fermarci e osservare la vita in maniera più attenta e precisa, per questo, con questo quiz, vogliamo costringervi a fermarvi, per riprendere in mano il vostro tempo.

Qui di tempo non ne avete molto, in quanto avrete 10 secondi per cercare il coniglietto in questa foto. L’animaletto può nascondersi ovunque, tra gli alberi, mimetizzarsi tra le foglie o nascondersi sotto le scale, starà a voi trovarlo in questo lasso di tempo molto breve. Fate attenzione perché soltanto il 5% dei partecipanti lo trova subito al primo colpo.

Trovate il coniglietto in 5 secondi

Si avvicina la Pasqua, motivo per cui ci è sembrato idoneo inserire un bellissimo coniglietto in questo paesaggio così rilassante, essendo questo il simbolo di questa antica festività. Tra l’altro, questo tenerissimo, dolcissimo e morbidissimo animaletto è diventato una compagnia per molti anziani e/o bambini che adottano nella propria casa il piccolo Bugs Bunny. Questo animale oltre a dare calore e gioia, motivo per cui viene spesso “assunto” durante la Pet Therapy come aiuto per i pazienti dell’ospedale, i quali ritrovano la gioia ogni volta che lo accarezzano e lo tengono sulle propria ginocchia, ha anche un significato molto profondo.

Il coniglio simboleggia spesso la rinascita, l’intraprendenza, l’inafferrabilità, inoltre attorno alla sua figura aleggia una leggenda molto sentita, soprattutto dagli astronauti. Si narra infatti che un coniglietto viva sopra la luna, visibile durante la luna piena vista ad Oriente. I crateri infatti, formerebbero proprio i tratti distintivi dell’animale. Perfino gli astronauti dell’Apollo 11, scherzando, hanno dichiarato agli operatori a Houston, di non vedere l’ora di vedere il mitico coniglio leggendario.

L’avete visto?

Tornando a noi, avete guardato l’immagine posta in evidenza per 10 secondi? Avete trovato il coniglietto? Vi abbiamo riportato la soluzione qui sopra, siamo curiosi, in quanti di voi l’hanno individuato subito? Sapete perchè soltanto il 5% dei partecipanti lo trova subito? Perché la maggior parte delle persone, sapendo di avere un tempo così limitato, non si sofferma sull’immagine per intero, ma cerca immediatamente nei punti dove pensa di trovarlo, come per esempio vicino agli alberi o comunque al centro dell’immagine.

Per questo abbiamo inserito il coniglietto al fondo della figura, in quanto, in 10 secondi, in pochi si sarebbero soffermati anche sui bordi dell’immagine. Detto questo, vi siete divertiti con questo simpatico e giocoso test visivo?