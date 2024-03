Allarme cacao: puoi rischiare di non mangiarlo più proprio per questo motivo

E’ allarme cacao, tenetevi forte perchè se le cose continueranno così come dicono, potreste non mangiare più cacao. Questa notizia ha scioccato tutti, in quanto nessuno avrebbe mai pensato che potesse succedere un dramma del genere.

Il cacao è fonte d’ispirazione per moltissimi settori, non soltanto a livello gustativo o culinario, su di lui sono stati realizzati film, libri, programmi specifici, per non parlare di prodotti per il make up e così via. Insomma, il cioccolato è un aiuto fondamentale per tutti, per mantenere alto l’umore e l’ormone della felicità. Come diceva Ghali: “Ti prego non mi uccidere il mood, dai”, purtroppo però, siamo spiacenti di comunicarvi che dopo questa notizia, il vostro mood sarà “sotto le scarpe”.

Infatti, se la situazione resterà come quella attuale e nessuno farà nulla per cambiarla, potreste non mangiare più cioccolato a tempo indefinito. È una notizia shock, lo comprendiamo. Proseguite nella lettura e vi sveliamo cosa sta succedendo.

Potreste non mangiare più cioccolato

Quando dicono che “il cioccolato è vita”, non è un’esagerazione, in quanto realmente questo piccolo dolce ha dei poteri enormi, se consumato con cautela ovviamente. Il troppo stroppia, come in tutte le cose, ma nelle giuste quantità è una carica pazzesca, è il giusto alleato per aiutarci a ripartire con il piede giusto. Il cioccolato, questo dolce prelibato, derivato dai semi dell’albero del cacao, fa felici tutti quanti.

Non solo i consumatori più assidui lo amano, ma anche i pasticceri, che con il cioccolato hanno realizzato veri e propri dessert considerati, opere d’arti. Volete un esempio? Vi facciamo soltanto un nome e avrete capito tutto, Ernst Knam. Come lui, in molti ne risentirebbero parecchio se quello che vi diremo nell’ultimo paragrafo dovesse avverarsi.

Cosa sta succedendo?

Purtroppo, il mercato del cioccolato sta subendo dei fortissimi scossoni già da diversi anni. Come ci spiegano sul sito, greenme.it, il settore del cacao è in perdita, in quanto il cambiamento climatico e i conseguenti virus che colpiscono le coltivazioni, stanno mettendo in ginocchio questo settore.

Come se non bastasse, a tutto questo si aggiungono i costi elevati all’acquisto dei semi del cacao. Così facendo, sono molti i produttori di Costa d’Avorio e Ghana, che semplicemente rinunciano ad acquistarli.

In questa maniera, non solo la quantità del cioccolato potrebbe essere drasticamente ridotta, ma quello che riuscirà ad arrivare nei nostri scaffali, avrà un prezzo sicuramente raddoppiato. L’unica soluzione, come leggiamo dall’articolo redatto dal sito, greenme.it, per cercare di salvare questo settore molto provato è quello di tutelare questi semi, bloccando i prezzi, rendendo così la vita dei coltivatori il più agevole possibile. Soltanto un accordo mondiale comune tra i vari governi, potrebbe salvare l’esportazione di questo prezioso dolce al di fuori dell’Africa.