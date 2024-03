Sai che ci sono città che puoi visitare senza avere il passaporto? Strano ma possibile, ecco quali sono

Ma voi lo sapevate che ci sono moltissime città che potreste visitare senza avere bisogno del passaporto? Vi sembrerà impossibile da crederci, ma è proprio così. Ecco quali sono.

Il passaporto italiano è uno tra i più “potenti” per poter viaggiare in totale libertà, in quanto concede ai possessori, di viaggiare in lungo e largo senza il bisogno di visto in molti Stati o comunque dove serve, non viene fatto ostruzionismo dagli Stati di arrivo.

Inoltre, facendo parte dell’Unione Europea, possiamo viaggiare ovunque negli Stati membro, senza necessità del passaporto, ci basterà esibire soltanto la carta d’identità in corso di validità. Parlarvi di tutte le città dove si può viaggiare senza il passaporto, sarebbe un discorso troppo lungo, motivo per cui abbiamo pensato di illustrarvi, tra i tanti, 5 Stati dove potrete risiedere per brevi o lunghe vacanze.

Le città che si possono visitare senza passaporto

Questo articolo, ve lo rilasciamo a pochi giorni prima della Pasqua, in modo che, se avete la fortuna di fare un ponte lungo per queste festività, potrete fare un pensierino ad uno di questi Stati, per concedervi un bel viaggetto, per staccare da tutto e tutti. Ricordatevi sempre che prima prenotate e più possibilità avrete di risparmiare.

Ci sono molte offerte anche dell’ultimo minuto, i cosiddetti last minute, che se accettati “al volo”, eufemismo a parte, vi faranno non solo risparmiare, ma anche conoscere luoghi che magari fino a qualche mese fa non avreste neanche mai preso in considerazione. Diciamo che con il passaporto italiano, potrete viaggiare in moltissimi Stati senza impedimenti specifici, come avviene invece in quelle zone considerate di maggiore rischio, come per esempio i Paesi attualmente in guerra, motivo per cui, se il budget ve lo permette, potreste fare una meta all’anno senza problemi.

I 5 Paesi da visitare

Come accennato in precedenza, più che di città, per restringere il campo, abbiamo deciso di parlarvi, tra i tanti, di 5 Paesi dove potete andare in vacanza, senza il bisogno del passaporto. Detto questo, fate le valigie, perché avrete soltanto l’imbarazzo della scelta:

Albania, dove potreste decidere di soggiornare fino a 90 giorni; Antigua, potrete restare senza passaporto fino a 3 mesi; Argentina, idem come sopra, quindi 3 mesi di permanenza; Brasile, fino a 90 giorni; Canada fino a 6 mesi.

Andandovi a cercare l’articolo scritto da proiezionidiborsa.it, dal quale abbiamo appreso le informazioni necessarie per poter redarre questo articolo, troverete anche un sunto di tutto quello che potreste andare a visitare, Stato per Stato. In questo modo potrete farvi ancora di più le idee chiare su dove andare in vacanza.