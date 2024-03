Ho le difese immunitarie al top proprio perché bevo questo super drink: in 5 minuti puoi realizzarlo senza andare al bar

Per avere sempre le difese immunitarie super sviluppate non dovrete fare altro che bere questo super drink e sarete forti come un leone. Vi ci vorranno 5 minuti per prepararlo a casa, da quanto è semplice.

Nel periodo autunnale e invernale, come tutti gli anni c’è il famoso picco di virus e batteri, che costringono ogni giorno milioni di italiani nel letto. Per questo motivo, in maniera preventiva si iniziano cicli di complessi multivitaminici per aumentare le difese immunitarie, in modo da combattere meglio questo “bombardamento” di malanni di stagione che ci colpiscono con violenza.

Con questa ricetta però, potrete crearvi un drink fai da te e super naturale, per aumentare le vostre difese immunitarie senza spendere soldi in prodotti commerciali. Con pochi e semplici ingredienti, in 5 minuti avrete preparato il vostro composto, senza dover uscire neanche di casa.

Il drink per aumentare le difese immunitarie

Ricordatevi sempre che la natura è la migliore alleata per molti rimedi. Ovvio nessuno vuole assolutamente sostituire la medicina moderna con prodotti naturali, in quanto bisogna sempre capire la situazione che si sta vivendo. In caso di malattie è naturale che bisogna rivolgersi al medico, ma quando la situazione è più blanda, come in questo caso, ci sono molti prodotti naturali che vengono in vostro soccorso.

Per farvi un esempio, lo zenzero, gli agrumi, il tè verde, la curcuma, il miele e così via, sono un ottimo alleato per la vostra buona salute. Naturalmente prima di prendere qualunque prodotto sarebbe meglio chiedere un consulto al vostro medico o in farmacia, qualora soffriste di importanti patologie. Ad ogni modo, molti rimedi “della nonna”, sono ancora molto utilizzati, in quanto funzionano e sono naturali.

#plantbased #easyrecipe #healthyrecipe #ginger #gingershot #juice #juicerecipe #lemon #health #juicing #healthyfood #gingerlemonshot #wellnessshot #juiceshot #gingerjuice ♬ How`s Your Day – aAp Vision @thrivingonplants GINGER SHOTS ✨🍋 Let’s save money AND make immune boosting shots!! These babies are sold at cafes for $7+ PER shot… so let’s spend the money on a bunch of produce to make more than a weeks worth of shots instead. Let’s gooooo !!! Ingredients: 2 oranges 2 lemons 100g fresh ginger (more or less depending on how strong you want it to be) 1/2 tsp ground turmeric 1/8 tsp black pepper 2 cups water * (OR coconut water if you want to add natural sweetness) Optional: 1-2 tbsp liquid sweetener of choice Method: 1. Peel your oranges and lemon and cut into smaller wedges. 2. Wash your ginger well and cut into chunks. 3. Add all of the ingredients into your blender. Pop the lid on and blend on high until smooth. 4. Pour through a sieve and into a large bowl. Use a spoon to help filter the juice through. Alternately you can also strain it through cheesecloth/a nut milk bag instead for a smoother juice. 5. Place the funnel on top of your glasses and carefully pour in the juice. Repeat until you’ve used it all up. Pop the lid on all of them and place into the fridge to chill. Enjoy! 👏 NOTE: They will last in the fridge up to 1 week, but ideally are best consumed within 3-5 days. You can also freeze them and thaw out as needed so they last longer (just don’t fill up the bottles too high up). #vegan

Come preparare il ginger shot

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, ecco come preparare il famoso drink che sta spopolando sui social, per tentare di aumentare le difese immunitarie, grazie a ingredienti sani e naturali. Per preparare questo ginger shot, vi ci vorranno 5 minuti da quanto è facile. Non dovrete fare altro che procurarvi 100 grammi di zenzero fresco, due arance, due limoni, un cucchiaino di cannella (facoltativo) e un paio di cucchiaini di miele (facoltativo).

Sbucciate tutto, mettete tutti gli ingredienti nel frullatore, filtrate il composto e procuratevi delle bottigliette di vetro monoporzione da riempire. In questa maniera, avrete il vostro ginger shot sempre a portata di mano. Sui social potrete trovarlo anche in altre forme e con aggiunta di altri ingredienti, li va poi a gusto. Tendenzialmente la preparazione che vi abbiamo detto è quella che va per la maggiora, come potete vedere dal video sopra riportato. Detto questo, cosa ne pensate?