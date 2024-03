Sai qual è il paese più felice del mondo? Puoi stare tranquillo per il resto della tua vita | No, non è l’Italia

Ecco qual è il paese più felice del mondo dove andare a vivere per essere soddisfatti per tutta la vita. Spiacenti ma non è l’Italia, la quale tra l’altro ha perso ancora più punti, nell’indice di gradimento.

Quando si pensa alla propria vita futura, si spera sempre (nel limite del possibile) di creare delle basi solide affinchè questa possa essere il più felice possibile. Molte volte pensiamo a tutto, al lavoro giusto, al partner giusto, alla casa giusta e agli amici giusti, ma avete mai pensato di essere nel paese sbagliato?

Ebbene sì, fare i conti senza l’oste non è mai una scelta saggia, per questo, prima di sperare che il vostro progetto di vita si possa realizzare, dovrete necessariamente essere consapevoli che ci sono dei paesi che vengono considerati i più felici del mondo. Sapete quali sono? Allarme spoiler, l’Italia non è tra questi.

Il paese più felice del mondo

Come dicevamo, ci sono tutta una serie di fattori da tenere in considerazione, quando si prova a vivere il più felice possibile, anche se si sa, la felicità è un’utopia. Ci sono persone che non hanno nulla e sono più felici di chi ha fama, soldi e potere. Probabilmente molte volte, a fare la differenza è il proprio il carattere, il punto di vista o gli obiettivi che ognuno di noi cerchiamo di realizzare.

Ad ogni modo, per cercare di vivere una vita il più beata possibile, sicuramente il luogo di residenza conta molto. Dovrete innanzitutto fare una cernita dei luoghi considerati più sicuri e quelli no. Poi dovrete capire se volete vivere in città o in paese, in montagna o in campagna, in Italia o all’estero. Insomma, le decisioni da prendere sono molteplici.

Per il quarto anno di fila sempre lei

Siete curiosi quindi di sapere qual è il paese più felice del mondo? Ebbene, per il quarto anno consecutivo, secondo la classificata stilata dal World Happiness Report redatta dell’Onu, la Finlandia detiene sempre la corona. Con meno di 15 milioni di abitanti, il posto dove trasferirsi, se si hanno le possibilità, sarebbe proprio questo per poter vivere in pace.

Dopo la Finlandia, nella classifica troviamo, Danimarca, Islanda, Svezia, Israele, Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Svizzera e Australia. Come potete notare, l’Italia non rientra in nessuno di questi posti, infatti, il nostro paese è arrivato al 41° posto della classifica, perdendo punti di anno in anno. In calo anche Francia, Germania e Stati Uniti, mentre all’ultimo posto della classifica troviamo l’Afghanistan. Detto questo, dopo aver visto questa classifica, dove andrete a vivere?