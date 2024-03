Se sei sempre al pc rischi una malattia gravissima: ne soffre mezzo milione di italiani | Rischi vertiginosi

Chi passa troppo tempo al pc rischia di sviluppare questo disturbo molto invalidante che causa molti problemi a chi ne soffre. Ecco quali sono i risultati pubblicati di questo innovativo studio.

Molte volte, alcune malattie e disturbi sopraggiungono per le cattive abitudini che ognuno di noi possiamo compiere, senza neanche saperlo. Studi recenti dimostrano come azioni ripetute nel corso del tempo possano essere deleterie per l’organismo, soprattutto se si conduce una vita sedentaria con cattive abitudini alimentari.

Il disturbo di cui parliamo in questo articolo, può sopraggiungere tra le tante cause, anche perché si sta troppo seduti al computer. Ne soffrono moltissime persone e la sua comparsa genera dei veri e propri complessi, che sfociano in disturbi non solo fisici ma anche psichici.

Se stai troppo al pc rischi questo disturbo

Prima di parlarvi del disturbo in questione, sappiate che ci sono altri problemi che potrebbero insorgere, qualora vi fermaste troppo davanti al pc. Ci sono molteplici disturbi, come per esempio dolori muscolari, obesità, tendiniti e così via.

Per questo sarebbe sempre opportuno alzarsi e muoversi anche solo per 10 minuti, cambiando quindi posizione. Inoltre, nei momenti liberi, dovreste andare a correre o camminare o seguire una qualunque attività fisica con cadenza costante, in modo da combattere una vita sedentaria e poco salutare. Anche perchè di patologie legate a queste condizioni, ce ne sono moltissime che potrebbero insorgere, meglio quindi pensarci per tempo.

Il risultato della ricerca

Oltre a tutto quello di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente, c’è un altro disturbo che potrebbe insorgere, qualora rimaneste troppo fermi al pc. Questa problematica riguarda gli uomini e la correlazione tra la posizione mantenuta per molte ore e i problemi di disfunzione erettile. Lo studio è stato portato avanti dall’urologo cinese Linhui Wang (Changhai Hospital, Naval Medical University Shanghai) e pubblicato su Andrology.

Sono stati esaminati 200mila uomini e come riporta l’articolo del Leggo: “gli scienziati hanno calcolato che a ogni aumento di 1,2 ore nell’uso del computer nel tempo libero corrispondeva una probabilità 3,57 volte superiore di disfunzione erettile…”. Come ha dichiarato l’autore di tale ricerca: “Lo studio offre prove sostanziali di un’associazione causale positiva tra l’utilizzo del computer e il rischio di disfunzione erettile…”, ad ogni modo: “Servono tuttavia ulteriori ricerche per stabilire questo rapporto causa-effetto in via definitiva…”.