Aguzza la vista e scopri subito dove si trova l’ape regina: hai solo 10 secondi per risolvere l’enigma

Ecco un nuovo test visivo che vogliamo sottoporvi. Avete 10 secondi per risolvere l’arcano, dovete cercare l’ape regina nascosta tra le margherite. Attenzione perché non tutti la trovano subito.

Sappiamo quanto i test visivi vi piacciono, motivo per cui oggi vogliamo sottoporvene uno a tema primavera, in quanto i fiori che sbocciano, gli insetti che volano, il tepore del clima di aprile sono sempre molto piacevoli. Ricordiamo sempre che queste prove non hanno nessuna valenza scientifica, si trattano solo ed esclusivamente di un momento rilassante e ricreativo, nulla di più.

Detto questo, avete 10 secondi per trovare la piccola ape regina che si è mimetizzata perfettamente tra le margherite che tanto ama impollinare. Attenzione però, perché non tutti riescono a vederla al primo colpo, anche perché questo insetto è un mago della mimetizzazione. Siete pronti?

Il test visivo dell’ape regina

Ricapitolando, dovrete guardare questa immagine intensamente per 10 secondi e cercare il più velocemente possibile la piccola ape regina, nascosta all’interno di essa, Questa prova non è facile, in quanto pochissimi partecipanti la trovano immediatamente, mentre altri la trovano in più tempo e infine ci sono alcuni sfidanti che non riescono proprio a vederla, se non dopo aver sbirciato la soluzione.

E’ interessante capire voi a che gruppo di persone apparteniate, in quanto nella vita di tutti i giorni sicuramente non vi cambierà la vita questo responso, ma per una vostra piccola soddisfazione personale, sapere di avere uno spirito di osservazione così sviluppato, potrebbe esservi molto d’aiuto nel lavoro. Detto questo, nel paragrafo successivo vi sveleremo la soluzione, ma siamo curiosi, l’avevate vista prima della spiegazione?

La soluzione al test visivo

Tornando a noi, avete guardato la foto per 10 secondi? Alzi la mano in quanti di voi, al primo colpo e senza guardare la soluzione, hanno trovato immediatamente l’ape regina in questione. Il bello è che ad oggi non tanti partecipanti l’hanno trovata nei 10 secondi canonici. Adesso che vi abbiamo svelato la soluzione, cioè che la piccola ape si trova vicino al gambo di una margherita, cme mostra il cerchiolino rosso. Come vi siete sentiti?

Se l’avete vista subito, siate molto fieri di voi stessi, in quanto pochissimi partecipanti la vedono immediatamente. Qualora l’aveste vista ma aveste avuto bisogno di più tempo, bravi ugualmente, semplicemente dovete cercare degli esercizi da fare di consueto, per mantenere il vostro spirito di osservazione sempre allenato. Infine, per tutti coloro che proprio l’ape non l’hanno vista, non vi preoccupate, per voi disponibili online, ci sono tutta una serie di esercizi di allenamento da svolgere con costanza. Vedrete che la prossima volta l’apetta la troverete immediatamente.