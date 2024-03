Oroscopo: per questi segni ci sono chiari segni di miglioramento, gli altri non possono che aspettare

Buone notizie per gli amanti dell’oroscopo, questi segni vedranno dei netti miglioramenti, mentre per altri, la pazienza dell’attesa sarà la loro arma principale. Ecco quali sono i segni più fortunati.

A prescindere dal fatto che voi ci crediate o meno all’oroscopo, sfido io a trovare una persona che almeno una volta nella sua vita, non si sia ritagliato qualche secondo per se, per andare a leggere le previsioni del proprio segno. E’ pazzesco come, nei momenti del bisogno, si cerchi qualunque dettaglio che possa rendere meno nebuloso il futuro.

In merito alle attuali previsioni, attive fino al 31 marzo, ecco cosa dicono le stelle per alcuni segni più fortunati rispetto ad altri. Dopo tanto periodo “di buio”, questi segni hanno visto un netto miglioramento della loro situazione, mentre per gli altri sarebbe meglio aspettare i prossimi giorni.

L’oroscopo: miglioramenti per alcuni segni

Prima di dirvi quali sono i segni che finalmente in questi primi mesi del 2024, hanno visto un netto miglioramento rispetto agli anni passati, volevamo parlarvi degli altri. Cioè di quelli che per le stelle è meglio che per adesso si mettano l’anima in pace.

In base all’oroscopo rilasciato da Mauro Perfetti, pubblicato dal magazine Oggi e riportato da lanostratv.it, volevamo parlarvi dei 4 segni che dovranno attendere per fare qualunque cosa:

ARIETE : nei giorni avvenire farete delle scoperte poco piacevoli, le quali non solo vi daranno tristezza ma vi faranno anche sentire molto insoddisfatti;

: nei giorni avvenire farete delle scoperte poco piacevoli, le quali non solo vi daranno tristezza ma vi faranno anche sentire molto insoddisfatti; SAGITTARIO : purtroppo nei prossimi giorni, verranno a galla, diversi problemi non solo nel campo lavorativo ma anche familiare e domestico;

: purtroppo nei prossimi giorni, verranno a galla, diversi problemi non solo nel campo lavorativo ma anche familiare e domestico; ACQUARIO : finalmente sarete abbastanza lucidi da capire chi meriterà di stare al vostro fianco e chi no. Questa scoperta vi gioverà ma nello stesso tempo vi farà soffrire;

: finalmente sarete abbastanza lucidi da capire chi meriterà di stare al vostro fianco e chi no. Questa scoperta vi gioverà ma nello stesso tempo vi farà soffrire; BILANCIA: è giunto il momento per voi di tirare le somme, siete pronti a scoprire se le persone che vi circondano meritano di far parte della vostra vita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Perfetti (@mauroperfetti)

I 4 segni più fortunati di questo periodo

Sempre secondo l’oroscopo riportato da Mauro Perfetti per il magazine Oggi, riportato da lanostratv.it, volevamo invece parlarvi dei 4 segni più fortunati di questo periodo che vedranno dei netti miglioramenti durante queste settimane:

TORO : dopo un periodo di buio, vedrete finalmente la luce in fondo al tunnel, quei miglioramenti tanto attesi finalmente sono giunti per voi;

: dopo un periodo di buio, vedrete finalmente la luce in fondo al tunnel, quei miglioramenti tanto attesi finalmente sono giunti per voi; GEMELLI : periodo fortunato anche per i nati di questo segno, i quali vedranno i rapporti che li circondano rafforzarsi ancora di più. Il consiglio dell’esperto è quello di fare riferimento ai vostri amici (quelli veri) in caso di bisogno;

: periodo fortunato anche per i nati di questo segno, i quali vedranno i rapporti che li circondano rafforzarsi ancora di più. Il consiglio dell’esperto è quello di fare riferimento ai vostri amici (quelli veri) in caso di bisogno; LEONE : miglioramenti anche per i leoncini, in quanto vivrete dentro di voi la rinascita. Attenzione sul lavoro però, dovrete cambiare necessariamente punto di vista;

: miglioramenti anche per i leoncini, in quanto vivrete dentro di voi la rinascita. Attenzione sul lavoro però, dovrete cambiare necessariamente punto di vista; PESCI: secondo l’oroscopo di queste settimane, è lui il segno più vincente di tutti in questi giorni. I pesciolini avranno la grinta necessaria per combattere in tutti i fronti, per cercare di ottenere tutto quello che si sono prefissati.

Tutti gli altri segni che non abbiamo nominato, sono in una situazione intermedia, vedranno miglioramento per metà. Ad ogni modo per sapere cosa vi riserveranno le stelle, non vi resta che leggere le previsioni direttamente dall’esperto.