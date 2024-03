Test visivo: dimmi che colore utilizzi e ti rivelerò un segreto sul tuo futuro

Diteci quale colore usate di più in questo simpatico test visivo e vi riveleremo un interessante segreto sul vostro futuro, che vi lascerà senza parole. Non ve lo sareste mai immaginato.

Eccoci giunti ad un altro appuntamento settimanale, con un delizioso test visivo che vi farà capire qualche dettaglio in più in merito alla vostra vita futura. Questi test, ribadiamo come al solito, che non hanno nulla di scientifico, semplicemente potrete giocare con noi, per passare 5 minuti in armonia.

Detto questo, le regole per questo test visivo sono chiare, dovrete osservare l’immagine sopra riportata, scegliere il colore che utilizzate di più o che comunque vi piace fra tutti questi e andare a leggere la soluzione corrispondente per ogni ciotolino. Ognuno di voi riceverà un segreto sul proprio futuro che vi farà vedere la vostra vita attuale sotto un altro punto di vista. Pronti?

Il test visivo del colore

La questione del colore è molto importante, in quanto dà spessore ad ogni cosa, mostrando gioia, emozioni e sentimenti. Un film bellissimo del 1998, Pleasantville, vedeva due giovanissimi Tobey Maguire e Reese Witherspoon, finire per una magia, all’interno del televisore, vivendo nella cittadina in bianco e nero, trasmessa in quel momento.

Loro due, con i loro sentimenti e le loro emozioni, aiuteranno gli abitanti del luogo, a portare “il colore” nelle loro vite, rendendoli più veri e autentici. Se non l’avete visto ve lo consigliamo, anche solo per capire quanto un mondo senza colori e come un mondo senza musica, piatto e insignificante.

Ecco la soluzione

Dopo aver chiarito il concetto di quanto sia importante “Vivere a colori” come cantava Alessandra Amoroso, siamo pronti a rivelarvi la soluzione al nostro test visivo. Una volta guardata l’immagine e aver scelto il colore che usate di più o semplicemente che più vi rappresenta, sarete pronti a leggere la soluzione.

Ecco qual è il segreto sul vostro futuro che si nasconde nel colore:

BLU : È il colore del cielo e vi vuole suggerire di essere meno riflessivi e di lasciarvi andare alla vita, assaporandone ogni centimetro. Arriverà una bella notizia che aspettavate da molto tempo;

: È il colore del cielo e vi vuole suggerire di essere meno riflessivi e di lasciarvi andare alla vita, assaporandone ogni centimetro. Arriverà una bella notizia che aspettavate da molto tempo; GIALLO : È il colore del sole e vuole darvi calore e luce nei momenti bui. È ora di mollare tutto e fare un viaggio in quella meta che sognate ad occhi aperti da anni, starà a voi decidere se e quando fare il biglietto per il ritorno;

: È il colore del sole e vuole darvi calore e luce nei momenti bui. È ora di mollare tutto e fare un viaggio in quella meta che sognate ad occhi aperti da anni, starà a voi decidere se e quando fare il biglietto per il ritorno; VERDE : È il colore del prato e questo vuole suggerirvi che è ora di meditare immersi nella natura per cercare di capire quale direzione dovrà prendere la vostra vita. Questo è il momento adatto per iniziare quel lavoro che tanto amate;

: È il colore del prato e questo vuole suggerirvi che è ora di meditare immersi nella natura per cercare di capire quale direzione dovrà prendere la vostra vita. Questo è il momento adatto per iniziare quel lavoro che tanto amate; FUCSIA : Il colore shock per eccellenza, quello che dà carica, quello che si vede da km. Ed è questo il messaggio che vogliamo darvi, è ora di uscire dal guscio e mostrarvi al mondo, esistente anche voi e meritate quella felicità che avete represso per molto tempo;

: Il colore shock per eccellenza, quello che dà carica, quello che si vede da km. Ed è questo il messaggio che vogliamo darvi, è ora di uscire dal guscio e mostrarvi al mondo, esistente anche voi e meritate quella felicità che avete represso per molto tempo; ARANCIONE: Così come le arance, la scorza è dura, ma l’interno è dolce e succoso. È ora di far cadere la vostra armatura e mostrare il lato più profondo e vulnerabile di voi a quella persona che vi fa sentire le farfalle nello stomaco. Come si dice, se son rose fioriranno.