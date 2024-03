Mia nonna Margherita ha assaggiato la Colomba migliore d’Italia: costa pochissimo e non è quella che ti aspetti

Ecco qual è la colomba pasquale migliore d’Italia di questo 2024. Resterete sorpresi perché non è quella che potreste pensare in base alle varie pubblicità che vediamo tutti i giorni in televisione.

La Pasqua è praticamente alle porte e tutti stanno correndo da un supermercato all’altro per fare gli ultimi acquisti, che siano questi per il menù o le uova di cioccolato da donare ai bambini e ancora la colomba da servire alla fine del pranzo.

In commercio ne esistono moltissime, per questo i clienti non sanno mai quale colomba comprare, quando arrivano al supermercato, davanti alle corsie addette. Stanno ore a fissarle tutte con aria persa, sperando in un’illuminazione. Ecco perché oggi vogliamo indicarvi qual è il prodotto migliore d’Italia per questo 2024, emersa da questa classifica.

La colomba pasquale migliore d’Italia

Prima di svelarvi il nome della colomba pasquale migliore d’Italia del 2024, vogliamo indicarvi i parametri analizzati, grazie ai quali è stato possibile stilare questa classifica, dagli esperti del Gambero Rosso. Sono state acquistate 8 colombe di quelle industriali, dei marchi più venduti e rinomati e sono state sottoposte ad una “degustazione alla cieca”. Nessuno sapeva il marchio dell’assaggio da degustare, in modo da non decidere per simpatia.

Ricordiamo che la preparazione della colomba pasquale è regolata da una particolare Legge, cioè la n. 58 del 20 marzo 2005 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del prodotto tipico denominato “Colomba pasquale””, nella quale vengono descritti gli ingredienti e le percentuali da utilizzare.

In merito proprio a queste indicazioni, sono stati valutati tre fattori importanti, l’impasto, il profumo e il gusto. Per quanto riguarda il primo parametro, la consistenza della colomba doveva essere soffice e non elastica, per quanto riguarda il profumo invece bisognava sentire l’aroma del burro e dei canditi oltre che dagli altri ingredienti e infine per quanto riguarda l’ultimo punto, gli esperti dovevano percepire non solo l’aroma ma anche il sapore degli ingredienti doveva essere percepito nel naso e nella bocca.

Ecco chi è la vincitrice

Se quest’anno volete fare un figurone con amici e parenti durante le festività di Pasqua e Pasquetta, non dovrete fare altro che acquistare questa colomba, considerata dagli esperti del Gambero Rosso, come la migliore d’Italia di questo 2024, per quanto riguarda i prodotti industriali. Come possiamo leggere dalla classifica riportata da greenme.it, al terzo posto della classifica possiamo trovare le colombe a marchio Motta, mentre al secondo posto quelle del marchio, Tre Marie.

Ed eccoci giunti al nome tanto atteso, al primo posto della classifica, troviamo le colombe del marchio Galup, il quale si aggiudica la medaglia d’oro di quest’anno. Siamo curiosi di sapere se innanzitutto pensate di acquistarla e soprattutto se ve l’aspettavate, in base agli spot pubblicitari che si vedono maggiormente in televisione.