Continuano a lasciarmi solo perché non mi interessa il sesso nella relazione: quello che sono costretta a sentirmi è sempre e solo questo

Non le interessa il sesso e tutti la isolano, anziché capirla e sostenerla. È questa la storia triste di “un’amica” che ha chiesto aiuto, in quanto quello che è costretta a sentirsi dire è molto difficile da digerire.

A questo mondo vanno avanti soltanto gli stereotipati, quelli che rispettano i canoni che questa Società impone. Bisogna essere soltanto in un certo modo per essere approvati da tutti, chiunque esca fuori dagli schemi, gli outsider per capirci, deve essere isolato. Ma una domanda sorge spontanea, chi l’ha detto che loro sono i giusti?

Il mondo è bello perchè è vario e in una realtà utopica, ognuno dovrebbe essere apprezzato per le proprie caratteristiche, ma purtroppo la vita non è così. Se non si ha il peso giusto, se non si ama la persona giusta, se non si lavora nel mondo giusto e così via, allora si diventa una persona da schermire e da isolare. Questo è quello che è successo a questa donna, soltanto perché a lei il sesso non interessa.

La lasciano sola perché non le interessa il sesso

Tutto quello che concerne la sfera sessuale è molto delicato, motivo per cui bisognerebbe sempre informarsi e/o parlare con chi di dovere, prima di giudicare o dire la propria opinione, molto spesso non richiesta. C’è sempre chi pensa di saperne più degli altri e soprattutto avere l’arroganza di pensare di sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Una persona a cui piace fare sesso, non è diversa da chi lo fa con il partner di sesso opposto del medesimo genere, così come non è diverso da chi semplicemente non ama farlo.

Ognuno dovrebbe poter vivere la propria vita senza dover essere giudicato, in quanto ogni persona si porta avanti una storia di vita che il mondo all’esterno non conosce e che semplicemente dovrebbe rispettare. Purtroppo però, fenomeni di bullismo in questo campo stanno aumentando e non sempre riguardano solo gli adolescenti (anche se vanno per la maggiora), ma anche tra adulti.

La testimonianza di “un’amica”

Per sensibilizzare tale argomentazione e per dimostrare quanto le parole possano fare molto male, vi riportiamo una testimonianza scritta da “un’amica”. Una donna che ha preferito rimanere anonima, ma che ha avuto il coraggio di manifestare il suo disagio a Chiara Gamberale, la quale risponde alla rubrica di Donna Moderna.

In pratica la donna in questione ha raccontato di essere attualmente sola, perché quando cerca di instaurare una relazione con qualcuno, appena questo scopre il suo rifiuto al sesso, la isola, non prima di averla derisa e presa in giro. Dalle sue parole è emerso come questa situazione la faccia soffrire e che le persone possono essere veramente cattive con quelle che definiscono “diverse”.

Fortunatamente, la risposta della Gamberale è stata chiara, concisa e diretta e speriamo che possa aver aiutato la signora a trovare un pò più di speranza:

“Cara amica, no, non farlo, non lasciarti condizionare dai giudizi che credono di sapere…Resisti al tuo sentire, accoglilo come stai facendo e, se ti va, prova a cercare su Internet siti e forum in cui trovare una comunità-amica sintonizzata sui tuoi stessi desideri…”. Se volete leggere l’articolo completo, non dovrete fare altro che recarvi sul sito di donnamoderna.com.