Test del cibo: scegli tra dolce e salato e ti dirò quello che non hai mai rivelato a nessuno | Scoprirai l’impossibile

Ed eccoci giunti ad un simpatico test del cibo, questa volta vogliamo prendervi per la gola. Cosa scegliete tra dolce o salato? La risposta vi sorprenderà, vi riveleremo dettagli inediti sul vostro carattere che non avete mai detto a nessuno.

Generalmente vi facciamo test visivi di ogni specie, ma oggi vogliamo farvi fare una pausa, regalandovi un momento allegorico, che rispecchia il vostro carattere. Il cibo è quello che serve ad ogni essere vivente per poter andare avanti, è quello che il caricabatterie fa per il vostro cellulare per capirci.

Quando dicono che mangiare è una tra le cose più belle di questa vita, è vero. Non c’è momento più bello, soprattutto se fatto in compagnia di amici e parenti, sempre gestito in modo equilibrato però. Detto ciò, guardando l’immagine che vi abbiamo riportato, qual è il vostro cibo preferito, il dolce o il salato? La risposta vi sorprenderà, ecco chi siete veramente.

Il test del cibo: dolce o salato?

Come vi ripetiamo sempre, ricordatevi che questo test del cibo, non ha nessuna valenza scientifica, in quanto è un puro momento di divertimento, di svago, quando non sapete che cosa fare. Per giocare seriamente però, dovrete guardare questa immagine che vi abbiamo riportato in apertura e scegliere quello che realmente vi piace, dolce o salato?

Per molti la risposta potrebbe essere entrambi, ma visto che dovete sceglierne una, dovete pensare a quello di cui più avete voglia nel corso della giornata. Una volta fatta la vostra scelta, allora è il momento di leggere la soluzione, la quale cercherà di svelare dei dati inediti sul vostro carattere e sulla vostra persona. Ricordatevi di fare questo test con la più totale leggerezza, in quanto il momento del pasto è sempre molto bello e soddisfacente.

Come dicevano gli antichi: “Il sacco vuoto non sta in piedi”, quindi bisogna mangiare sempre con allegria e armonia, senza esagerare ovviamente, ma senza neanche togliersi nulla. Detto ciò, basta con ulteriori indugi e procediamo alla soluzione del nostro test del cibo.

La soluzione

Le regole erano chiare, guardare la foto riportata in alto e in maniera del tutto sincera, scegliere se l’alimento preferito di ognuno di voi, fosse il dolce o il salato. Una volta deciso, potrete guardare la soluzione, la quale promette di restituirvi dettagli inediti su di voi. Secondo uno studio intrapreso della North Dakota State University, Fargo, Gettysburg College e Saint Xavier University, esisterebbe una correlazione tra il proprio carattere e la scelta del dolce o del salato.

Se avete scelto il dolce : gli studi condotti su di un campione di universitari dimostrano come, chi ha scelto questo gruppo di alimenti risulti non solo più collaborativo, ama anche più gentile, altruista, empatico verso gli altri e più affettuosi;

: gli studi condotti su di un campione di universitari dimostrano come, chi ha scelto questo gruppo di alimenti risulti non solo più collaborativo, ama anche più gentile, altruista, empatico verso gli altri e più affettuosi; Se avete scelto il salato: gli studi condotti su di un campione di universitari hanno dimostrato che, chi appartenesse a questo gruppo risultassero molto più estroversi, indipendenti, meno propensi ad aiutare il prossimo e più pragmatici.

Detto questo, siamo curiosi, vi riconoscete con questo studio e i suoi risultati?