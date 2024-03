Friggitrice ad aria: se la desideri puoi trovarla solo qui a meno di 50 euro

Se anche voi avete sentito parlare della friggitrice ad aria e visti tutti i miglioramenti che porta in cucina, la volete assolutamente comprare, abbiamo noi il posto perfetto per acquistarla. Qui la troverete a meno di 50 euro.

Il detto “vale tanto oro quanto pesa”, calza a pennello alla friggitrice ad aria, in quanto anche se piccolina sa veramente “il fatto suo”. Una volta usata, non potrete farne più a meno, in quanto vi toglierà molto lavoro in cucina, visto che una volta programmata, farà tutto da sola.

Se siete interessati all’acquisto, vogliamo proporvi un modello molto in auge in questo momento, in quanto è sponsorizzata da una delle guru della cucina. Questa chicca dell’elettronica potrebbe essere voi a meno di 50 euro, se volete saperne di più non dovrete fare altro che proseguire nella lettura.

La friggitrice ad aria a meno di 50 euro

O le cose si fanno bene o non si fanno! Se avete deciso di seguire il consiglio delle vostre amiche, le quali vi hanno riempito le orecchie di chiacchiere su quanto sia bello cucinare con la friggitrice ad aria, è ora di fare un super acquisto, in modo da avere tutto quello che vi serve. Se iniziate, lo fate per bene. Quindi, oltre alla friggitrice, di cui vi parleremo a breve, ricordatevi che avrete bisogno anche dello spruzzino dell’olio, grazie al quale potrete nebulizzare e quindi dosare nella giusta maniera la quantità di olio da spargere sulla pietanza e anche i fogli di carta per la cottura.

Infatti, acquistando gli appositi fogli da adagiare all’interno del cestello, potrete cucinare senza sporcare l’accessorio. Vi basterà infatti buttarlo, una volta cotto l’alimento e sarete a posto. Ricordatevi che non potrete usare la carta da forno tradizionale del forno, ma dovrete usare quella fatta apposta destinata a questo tipo di piccolo elettrodomestico.

Benedetta Parodi viene in vostro soccorso

Dopo aver acquistato gli accessori, è ora di comprare la friggitrice ad aria finalmente. Di modelli ce ne sono moltissimi in giro, quella che vi vogliamo consigliare oggi è quella sponsorizzata da Benedetta Parodi a soli 49 euro.

L’articolo in questione è la “Master Pro“, con 8 programmi a 4 litri con delle caratteristiche portentose, come per esempio la possibilità di cucinare dolci, arrostire, grigliare, riscaldare e così via. Questo gioiellino by Benedetta Parodi, potrebbe essere vostro a meno di 50 euro direttamente nel punto vendita Lidl più vicino da voi.

