Sciagura per Rocco Siffredi: ormai l’ha combinata davvero grossa che rischia l’arresto

Caos nella vita di Rocco Siffredi, dopo quella denuncia non si sa cosa succederà, in quanto la situazione è molto delicata. Sui social si leggono già i primi commenti e l’opinione pubblica si è divisa.

Rocco Siffredi è il noto pornoattore famoso in molti Stati, in quanto i suoi film li conoscono in molti, mentre il suo mestiere lo conoscono un pò tutti. Di recente, è tornato a far parlare di se per la serie tv Netflix basata sulla sua vita, Supersex.

Il suo nome attualmente è sotto i riflettori non per la serie sulla sua vita, quanto per quella denuncia sporta nei suoi confronti. L’opinione pubblica si è divisa con chi prende le sue difese e chi quelle della controparte. E’ una situazione molto delicata e non si sa ancora come finirà.

Caos per Rocco Siffredi

Questo caso ha inizio, in base ai fatti riferiti dalla giornalista in questione, alla fine dello scorso anno, quando la donna chiese a Rocco Siffredi un’intervista in merito alla serie tv di Netflix, Supersex. Dopo una serie di rifiuti, in quanto il kolossal dello streaming non aveva dato il suo consenso, alla fine il pornodivo ha dato il suo consenso. L’intervista si è così tenuta Hotel Parco dei Principi nel quartiere Parioli a Roma.

Da quanto possiamo leggere su, Il Fatto Quotidiano, dopo l’intervista, Siffredi avrebbe rilasciato dei messaggi alla giornalista: “Devo dire che sei veramente simpatica, troppo forte, troppo carina e bona”, proseguendo: “Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura ma per non fare danni…”. I messaggi proseguono e dopo che l’intervista è stata pubblicata, con le parti modificate come da richiesta di Siffredi, da come dichiara la giornalista, i messaggi diventano più insistenti: “Sei un’approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Denuncia in corso

Rocco Siffredi è stato denunciato dalla giornalista in questione, la quale ha preferito mantenere l’anonimato, seguita dall’avvocato Laura Sgrò. L’accusa è di molestie sessuali come si legge da, Il Fatto Quotidiano. In pratica, dopo la pubblicazione dell’articolo, il pornoattore avrebbe mandato diversi messaggi alla giornalista: “A te credo che ti manchi il caz*** perché se una donna arriva a essere così vuol dire che il caz*** le manca per davvero. Ecco fatti una scorpacciata di ca*** e impara a essere una persona normale”.

In seguito Siffredi le avrebbe mandato un altro messaggio: “Per quanto riguarda la parte offensiva ti chiedo scusa come donna ma non lo faccio per evitare la tua denuncia, fai quello che ti senti, no problem”. In seguito la giornalista avrebbe sporto denuncia: “da donna, da mamma e da giornalista professionista il messaggio che voglio mandare è che le donne che lavorano devono essere rispettate”.

Questa situazione è molto complicata e bisognerà attendere il verdetto del giudice per capire come siano andati realmente i fatti. Nel mentre sui social l’opinione pubblica si è divisa con chi prende le parti del pornoattore e chi quelle della giornalista. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.