Da quando bevo questo sciroppo, ho detto addio alla tosse da nicotina: bastano 5 minuti e la tua vita cambierà

Dire addio a quella fastidiosa tosse da nicotina è possibile. La soluzione è semplicissima e basteranno pochi ingredienti

La tosse è uno dei sintomi più fastidiosi, ma che spesso segnala un’infiammazione o un’intossicazione dovuta ad un problema ben più grave. Sono tante le cause che possono scatenare la tosse ed il principale è l’ambiente che ci circonda.

Con la maggiore concentrazione di polveri sottili sono aumentate anche le infiammazioni che provocano asma, bronchite e tosse. Il fumo, anche quello passivo, è il principale responsabile delle difficoltà che possono causare disturbi respiratori.

Tra tutte le sostanze nocive che circolano nell’aria, il fumo è sicuramente il più dannoso. In particolare, la nicotina va ad ostruire i bronchi provocando la cosiddetta dispnea. La tosse quindi diventa un meccanismo di difesa per eliminare le sostanze non riconosciute dal nostro organismo.

La tosse può essere secca o grassa. La prima nasce da un’irritazione tipica di patologie virale come delle infezioni alle vie aeree. La seconda, invece, è più complessa poichè è caratterizzata dalla comparsa di muco nelle vie respiratorie.

Lo sciroppo naturale come rimedio alla tosse da nicotina

La tosse da fumo di sigaretta può diventare davvero fastidiosa ed invalidante per la routine quotidiana. Il rimedio più importante resta quello di smettere di fumare per eliminare definitivamente il problema. A lungo andare ci si renderà conto che i polmoni saranno più liberi e pian pian la tosse scomparirà del tutto.

Questi benefici sono a lungo termine, ma esistono delle ottime soluzioni per alleviare il sintomo fastidioso e tornare a godersi la quotidianità. Oltre agli sciroppi e alle prescrizioni mediche, esistono alcuni ingredienti le cui proprietà hanno un effetto lenitivo e disinfiammante. La soluzione è semplicissima e serviranno 400gr di cipolla, due cucchiaini di curcuma, un po’ di zenzero, 1 litro d’acqua ed un paio di cucchiaini di miele.

Come preparare lo sciroppo

La ricetta è davvero molto semplice nella preparazione, ma è ottima per chi sta smettendo di fumare e permette di eliminare più velocemente gran parte delle sostanze nocive presenti nei polmoni. In primo luogo è necessario portare l’acqua in ebollizione e una volta raggiunta la giusta temperatura, si possono immergere le cipolle tritate, lo zenzero grattugiato e la curcuma.

Lascia cuocere a fuoco lento tutti gli ingredienti in modo da far amalgamare tutti gli ingrediente. Una volta che l’acqua si è ridotta a metà della quantità iniziale, basterà filtrare il composto e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Lo sciroppo andrà conservato in un luogo fresco e potrà essere assunto due volte al giorno a digiuno.