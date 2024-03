Lavare i tuoi maglioni non è più un mistero: non devi mai più commettere questo errore | Lo fai ogni giorno senza saperlo

Come lavare i maglioni invernali? La soluzione è semplice e ti permetterà di non rovinare la lana dei tuoi capi preferiti

La stagione invernale sta per giungere al termine ed è il momento di mettere da parte i tanto amati maglioni di lana che ci hanno tenuto compagnia nei mesi freddi. La sensazione di confort e di sicurezza lascia spazio agli outfit più freschi e sbarazzini.

Questo indumento è necessario nel guardaroba di ogni età, ma con il passare del tempo il tessuto degenera e siamo costretti a rinunciare al nostro maglione preferito. In pochi sanno che con piccoli accorgimenti, potremmo allungare la durata del nostro capo preferito.

I pelucchi che si creano sui maglioni sono troppo fastidiosi e per alcuni rappresentano un vero dramma, ma esistono dei rimedi per eliminarli. Basterà acquistare un rullo adesivo e passarlo più volte sul maglione o in alternativa si potrà utilizzare la spazzola levapelucchi.

I pelucchi o i pallini di lana non sono l’unico problema. Spesso il deterioramento dei nostri maglioni di lana è dovuto alla modalità di lavaggio con detersivi aggressivi. Come si può risolvere questo problema ed evitare che il nostro maglione si restringa o si rovini? In questo articolo ti sveliamo un trucco semplice ed efficace.

Come conservare i maglioni a lungo

Hai acquistato un maglione che ti piace particolarmente ma hai paura che con i lavaggi possa deteriorarsi? Nessun timore, basterà evitare di lavarlo. Con questo non significa che dovrai indossare un abbigliamento sporco o con un odore sgradevole.

Una particolarità della lana è una sostanza che contiene nel tessuto che è di per sè un ottimo antibatterico e che, di conseguenza, rende inutili gli eccessivi lavaggi. Si tratta della lanolina, una sostanza presente nella lana delle pecore in grado di proteggerli dalla sporcizia o dal sudore. La miscela presente nella lana dei nostri maglioni contiene degli agenti antibatterici che impediscono ai germi di proliferare.

Consigli per il lavaggio

Ridurre i lavaggi è sicuramente un ottimo metodo per conservare a lungo i nostri maglioni preferiti. Tuttavia per evitare che si deteriorino con il tempo, è necessario adottare degli accorgimenti anche durante i lavaggi. In primo luogo, è preferibile il lavaggio a mano quando si tratta di indumenti costosi e per evitare il restringimento delle fibre di lana bisogna usare l’acqua fredda.

Una volta lasciato in ammollo per circa 20 minuti, c’è un trucchetto che sta spopolando su Tik Tok e che in poco tempo è diventato virale. Consiste nell’utilizzare un asciugamano in spugna per assorbire l’acqua in eccesso evitando così la centrifuga che danneggia i nostri capi d’abbigliamento. In questo modo si agevola il processo di asciugatura senza provocare danni alla lana del nostro maglione.