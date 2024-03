Whatsapp, grandi novità in arrivo: puoi dire addio agli audio lunghi solo con questo tasto

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp in arrivo, potrete dire addio agli audio lunghi solo con un tasto, la vostra vita sarà molto più semplice. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

WhatsApp è la famosa app di messaggistica per smartphone e altri, che decisamente ha migliorato la vita, di molto, di tutti i suoi iscritti. Come tutte le applicazioni di questo genere, il funzionamento è il medesimo, una volta scaricata sul dispositivo, si potrà comunicare, sfruttando il wi-fi o il pacchetto dati, con tutti i numeri salvati in rubrica (e non, se sono gli altri a scrivere per prima), che a loro volta hanno scaricato la medesima app.

La cosa bella è quella di poter comunicare con persone residenti in tutto il mondo, l’importante che abbiano tutti WhatsApp (in questo caso) e il gioco è fatto. Molte volte, il discorso da tenere con la persona è abbastanza complesso, motivo per cui in nostro soccorso sono arrivati gli audio, i quali all’inizio erano una bella trovata. Con il passare degli anni però, questi vocali sono sfuggiti un pò di mano ai loro interlocutori che arrivano ad essere molto lunghi, superando anche i 20 minuti di ascolto.

Potrete immaginare come molti utenti non condividono questo modo di comunicazione, per questo l’app di messaggistica è corsa ai ripari, con questo nuovo aggiornamento che potrebbe realmente farvi piacere, vi basterà un tasto. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp per gli audio

Prima di parlarvi del nuovo aggiornamento di WhatsApp su cui ci soffermeremo a breve, volevamo mettervi in guardia della nuova truffa che sta circolando in questi ultimi anni, che sta mietendo molte vittime. I dati sono talmente allarmanti che le banche hanno iniziato a mandare messaggi ai loro correntisti per avvisarli di tale imbroglio e anche i vip, con video social, stanno cercando di informare i follower di questo problema, come ha fatto di recente Benedetta Rossi.

In pratica, questi imbroglioni mandano un messaggio molto generico a random, con testi simili a questi, “Ciao mamma (o papà), ho perso il telefono, scrivimi a questo numero”, oppure “Ciao…, questo è il mio nuovo numero” o similari. Il malcapitato se inizia a messaggiare con questo nuovo contatto si ritroverà in poco tempo il conto svuotato, in quanto questi truffatori, faranno di tutto per convincere la vittima a farsi mandare dei soldi, con le storie più disparate.

Anche noi vogliamo allertarvi, in quanto all’apparenza tutti quanti pensiamo che non ci capiterà mai, ma chissà perché, quando ci si trova in quel momento, complice anche la preoccupazione di quel testo allarmante che riceviamo, tendiamo ad abbassare la guardia e fidarci. Quindi fate attenzione e non cliccate mai su link esterni o numeri nuovi che vi contattano, cercate di parlare sempre con la fonte.

La trascrizione dei vocali è possibile

Tornando a noi, dopo aver appreso di questa truffa e sapervi quindi difendere da questi malviventi, potrete proseguire ad usare WhatsApp et similia, in maniera rilassata e più consapevole. Come dicevamo, per ovviare al problema degli audio troppo lunghi, gli sviluppatori dell’app in questione hanno preparato un aggiornamento, da quello che possiamo leggere su, Il fatto quotidiano, nel quale presto verrà introdotto un tasto che permetterà di trascrivere i messaggi vocali, trasformandoli quindi da audio a testo.

In questa maniera, l’ascolto del messaggio sarà molto più veloce e potrete così rispondere velocemente, senza necessariamente ascoltare tutto l’audio per tutta la durata, anche se l’avete impostato a velocità 2. Per il momento non si sa quando arriverà e soprattutto quanto ci vorrà finché la traduzione sia disponibile anche in italiano.