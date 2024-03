Ho sempre gli occhi stanchi, come faccio a lavorare in maniera serena? Quello che rivela l’esperto ti lascerà davvero senza parole

La stanchezza oculare può rappresentare un ostacolo per il tuo lavoro. Ecco cosa fare per eliminarla del tutto

In questo periodo socioeconomico in cui è fondamentale lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi professionali, ci si scorda spesso di dedicare un po’ di tempo a se stessi o ai propri affetti. La maggior parte del tempo a disposizione lo si usa per gli impegni di lavoro, trascurando la vita personale.

“Ho l’agenda piena” o “dobbiamo rimandare il nostro appuntamento alla prossima settimana“: ognuno di noi ha ascoltato o detto questa frase almeno una volta nella vita. Nell’epoca dell’hustle culture, ovvero la cultura degli stacanovisti, si rischia di incorrere in gravi conseguenze per la propria serenità psico-fisica.

Ci si impegna maggiormente per realizzarsi nel proprio campo professionale, ma questo crea dei problemi a livello emotivo. Il burnout è un fenomeno che si sta diffondendo sempre più e consiste nell’aumento eccessivo di stress lavorativo.

Per questa ragione, c’è un fenomeno che sta iniziando a prendere piede in ogni parte del mondo ed è definito quiet-quitting. Consiste nella tendenza dei lavoratori a non investire più nella propria attività lavorativa nel momento in cui viene a mancare la motivazione.

Il principale sintomo del burnout

I ritmi frenetici della vita quotidiana possono portare al burnout, ovvero la sindrome da esaurimento professionale. Le persone eccessivamente indaffarate tendono a sviluppare un forte stress lavorativo che si riversa anche nella vita personale.

Il burnout provoca un’eccessiva stanchezza ed è un problema molto più frequente di quel che si pensa e che affligge ogni tipo di professione. Le principali cause di questo sintomo sono i carichi lavorativi eccessivi che, di conseguenza, riducono le ore di riposo e provocano uno stress incontrollato.

Ora è possibile ridurre la stanchezza oculare

La stanchezza sul lavoro è una delle principali cause di stress emotivo delle persone. Capita che sentiamo gli occhi stanchi fin dalle prime ore del mattino e questo è il segno di un’eccessivo sforzo. La stanchezza oculare può essere causata dalla prolungata attività davanti ad uno schermo di pc o smartphone, senza concedersi qualche minuto di riposo.

La stanchezza oculare non indica necessariamente che ci si ritrova in una condizione di burnout, ma è un campanellino d’allarme del nostro corpo che chiede di riposare. Infatti, un’ottima soluzione per ridurre questo sintomo è di chiudere gli occhi qualche minuto nel corso della giornata ed inoltre è fondamentale dormire almeno 5 ore a notte. Si può ricorrere anche a delle lacrime artificiali se si sente la necessità di idratare gli occhi.