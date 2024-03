Sciagura nel mondo dei social: aveva solo 37 anni ed era una vera star degli animali | Ci ha lasciato troppo presto

È morto uno dei volti più amati dei social network, era la star degli animali e purtroppo ci ha lasciati tutti troppo presto. I follower sono senza parole e quei messaggi di chi l’ha conosciuto sono strazianti.

Era una di quelle persone rare, quegli sprazzi di luce in questo mondo buio che molto spesso, visti tutti i fatti di cronaca, fa perdere la fiducia nell’essere umano. Poi arrivano queste persone che la dura realtà la rendono un pò meno brutta, anche se poi, quando se ne vanno, lasciano un vuoto incolmabile.

Era la star degli animali, voleva cambiare le cose e aiutava non solo i pelosi ma anche gli essere umani, con i suoi consigli sui social. Dopo che i fan hanno appreso della sua morte a soli 37 anni, sono rimasti tutti scioccati. Dire non è giusto è poco.

Morto a 37 anni la star degli animali

Amava gli animali e dava tutto, a loro e ai loro proprietari. Ogni peloso che entrava nella sua vita, lui lo trattava come un membro della famiglia e non solo li curava e faceva di tutto per salvarli, essendo lui un bravo veterinario, ma sui social, cercava di rilasciare pillole di saggezza, per aiutare i bipedi a prendersi cura nel migliore dei modi, dei loro amici a 4 zampe. Era amato non solo dai follower, erano oltre 60mila quelli che lo seguivano su Instagram e oltre i 100mila su TikTok, ma anche da amici e colleghi, i quali hanno espresso parole molto commoventi nei suoi confronti.

Era il suo modo garbato, il suo ottimismo contagioso e il suo spiegare le cose in maniera chiara e precisa che lo rendevano una star dei social. La sua morte a soli 37 anni ha scioccato tutti, in quanto il mondo da oggi sarà un posto più triste, questo è poco ma sicuro.

Riposa in pace “Dottorpet”

Il 23 marzo, presso il policlinico Umberto I di Roma, Marco Petrini si è spento a 37 anni, per colpa di una malattia incurabile che non gli ha lasciato scampo. Non è servita la sua allegria, la sua generosità e la sua voglia di trasmettere il suo sapere alle nuove generazioni di veterinari, semplicemente, l’angelo degli animali, come veniva chiamato sui social, è stato strappato via troppo presto da questo mondo. Anche se sarà difficile dimenticarlo.

Al Dottorpet, sono arrivati dei messaggi molto commoventi, come quello del dottor Gianluca Marchetti, direttore della Clinica Veterinaria Guidonia, dove Petrini prestava servizio:

“Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi…Sei stato un essere imprendibile in un mondo stereotipato! Personalità rara. Sensibilità unica. Un Personaggio per Molti, Una Persona per Pochi”. Il 25 marzo una schiera di fan si è unita ad amici e parenti, per dare l’ultimo saluto all’angelo degli animali. Anche noi ci stringiamo a questo momento di dolore per questa grave perdita.