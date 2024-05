Il paradiso delle signore, ennesimo addio al cast: non solo Alessandro Tersigni, anche lui ha lasciato

La serie tv italiana sta per subire un duro colpo, dopo l’abbandono di Tersigni al cast pluripremiato dalla critica.

Non tutti potrebbero sapere che Il paradiso delle signore sia liberamente ispirato a un’opera di Emile Zola, che reca infatti lo stesso nome. Uno degli elementi più folgoranti di questo prodotto audiovisivo è che non riesce a incasellarsi in un genere preciso.

La sua versatilità è un punto a favore della bellezza del prodotto, nato come una serie tv classica, ma evolutosi in qualcosa che sfiora la soap opera, in un certo senso. Anche gli appuntamenti hanno seguito questo modus operandi, tant’è vero che all’inizio veniva trasmessa una puntata a settimana, mentre di recente si è passati a un incontro quotidiano nel pomeriggio.

La storia de Il paradiso delle signore inizia nel lontano 2015, grazie alla sapiente guida di Monica Vullo. Dal 2018 invece, il progetto è passato alle mani di Andrea Canepari, Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini.

L’intreccio ha molto potenziale, infatti, durante la prima stagione, gli spettatori hanno seguito maggiormente le vicende di Teresa Iorio, la quale si trasferisce di città in città per abbandonare un marito impostole dalla famiglia e andare a lavorare al negozio di abbigliamento dello zio. Caso vuole che di fronte ci sia proprio “Il paradiso delle signore”.

Il cast della fiction

La protagonista, Teresa Iorio, è interpretata dalla grande e giovane promessa Giusy Buscemi. Invece, il proprietario del negozio che reca il nome della serie, Pietro Mori, è interpretato da un sex symbol italiano che ha fatto girare la testa a molte e molti: Giuseppe Zeno.

Dal 2015 a oggi, sono state girate ben 8 stagioni, ottenendo un piacevole successo. Purtroppo però nel corso di questi anni, quasi tutti i personaggi principali sono andati via. In ultimo proprio Alessandro Tersigni, il quale interpretava Vittorio Conti, direttore del magazzino. Oltre a lui, lascerà Il paradiso delle signore anche Giuseppe Zeno.

Chi abbandona il cast?

Giuseppe Zeno è l’ultimo rimasto del cast originario. Probabilmente, anche lui andrà via dalla serie dopo questa ottava stagione. Non è noto se si tratti di notizie ufficiali oppure solo di rumors non certificati, ma di fatto la fiction non potrà durare ancora per molto.

Che cosa ne sarà del Paradiso delle signore? Mentre i fan aspettano trepidanti la fine dell’intreccio, mandato avanti con diligenza e colpi di scena in ogni stagione, il cast si assottiglia sempre di più. Senza Pietro Mori, la serie non sarebbe più come prima.