Ilary Blasi ci ripensa e torna da lui: la mancanza era davvero troppa e insopportabile

Ilary Blasi ne ha combinata un’altra delle sue: dopo le dichiarazioni sulla sua amata solitudine, ecco che torna da lui.

Ilary Blasi è una nota conduttrice della rete Mediaset. Proprio negli ultimi giorni, è anche al centro dei riflettori a causa di un possibile riavvicinamento a un programma che le era stato affidato e poi soffiato via dalle mani: L’Isola dei Famosi. Ai tempi, era stata aspramente criticata per la sua conduzione, ma adesso potrebbe ritornare.

Tuttavia, non è da Pier Silvio che sta tornando, bensì da un altro uomo. Difatti, uno dei punti di forza che ha cementato la fama della conduttrice è proprio questo: il gossip relativo alla sua vita privata. In molti potrebbero sapere infatti che lei è stata sposata per anni con il noto calciatore Francesco Totti.

Grazie alla serie tv-documentario di Netflix intitolata “Unica”, Ilary Blasi ha avuto modo di raccontare ai suoi fan alcuni dettagli intimi della sua vita, soprattutto della relazione con Totti. Il noto bomber, almeno da quanto è emerso, sarebbe stato estremamente possessivo con lei.

In molti infatti hanno letto in Unica un’intenzione vendicativa da parte della conduttrice televisiva. Vero è che Blasi ha anche sorpreso l’ex marito a tradirla con un’altra. Ad ogni modo, nonostante alcuni rumors, Blasi ha affermato pubblicamente di voler rimanere da sola. Almeno fino ad ora.

Blasi torna da lui

Fino a questo momento, nonostante Blasi abbia avuto alcune storie di breve durata e di poco conto dopo Totti, sembrerebbe che la conduttrice non abbia intrapreso alcun percorso sentimentale. Sarebbe dunque rimasta fedele alle sue dichiarazioni passate relative all’amore per la sua solitudine.

Allora da chi è tornata? Da Alvin. Attenzione però: non si tratta di un avvicinamento di tipo amoroso, bensì professionale. Il fatto è questo: Ilary Blasi potrebbe ritornare alla conduzione di “Battiti Live”. Il tutto è stato annunciato tramite un post su X e su Instagram.

Battiti Live: la fine di Gregoraci

Per ogni conduttore che torna, vi è un o una conduttrice che se ne deve andare. In questo caso, relativamente a Battiti Live, ad andarsene sarebbe Elisabetta Gregoraci. Secondo molti utenti sui social, la donna in questione non sarebbe all’altezza del compito.

In molti l’hanno infatti definita “La odiosa Gregoraci”. Non è noto il motivo effettivo dell’odio provato contro la presentatrice. Molti hanno pensato che tutto questo livore sia un riflesso dell’odio provato per il suo coniuge: Briatore. Se così fosse, sarebbe un peccato. Intanto, Ilary e Alvin potrebbero tornare in pista.