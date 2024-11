Hai mai visto Gabriel Garko da bambino? Stesso sorriso e stesso sguardo: é proprio lui

Avete mai visto Gabriel Garko da bambino? Ha lo stesso viso e la stessa espressione del Gabriel da adulto, praticamente due gocce d’acqua, per lui il tempo non è mai passato.

Gabriel Garko, nato come Dario Oliviero è uno degli attori e modelli italiani più conosciuti e amati di sempre. Adesso di anni ne ha 52 e nonostante tutto riesce a far salire la temperatura ogni volta che entra in una stanza.

Il noto personaggio ha avuto una carriera lavorativa brillante e nonostante quella pausa che si è preso lontano dalle scene, da qualche tempo è tornato più carico che mai. Per i fan è come se non se ne fosse mai andato, anche perché oltre alla bellezza, Garko ha mantenuto la solita bravura davanti alle telecamere, che lo contraddistingue.

I follower sono preparati per quanto riguarda la sua vita da adulto, ma in quanti di voi conoscono il Dario da bambino? Se li mettete a confronto sono identici, stesso sguardo e stesso sorriso.

Le parole di Gabriel Garko

Gabriel Garko, dopo tanti anni in cui è stato sempre molto riservato in merito alla sua vita privata, ha deciso di sbottonarsi un po’, raccontando diversi aneddoti della sua infanzia e della sua vita, ovviamente senza esagerare troppo, in quanto il noto attore è sempre molto geloso della sua privacy. Qualche settimana fa l’abbiamo visto da Nunzia De Girolamo, al programma Ciao Maschio.

Qui ha raccontato diversi episodi della sua vita, fino ad arrivare al momento in cui decise di fare coming out al Grande Fratello Vip. In realtà, se fosse stato per lui non lo avrebbe mai fatto, è stato obbligato, prima che terzi lo facessero per lui, per questo decise di parlarne sotto l’occhio vigile del noto reality. In merito a questo ha detto: “Ho cercato di farlo nel modo più naturale possibile, nel modo più sincero possibile. Però l’ho fatto e devo dire mi sono liberato di un grandissimo peso…”.

Gabriel Garko Bambino (Rai play) pic.twitter.com/foPL0xrWZN — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) November 17, 2024

Gabriel da bambino

Come potete vedere dalla foto riportata qui in alto, Gabriel Garko da bambino e quello da adulto sono praticamente identici, in quanto hanno mantenuto la stessa bellezza, lo stesso sorriso e quello sguardo magnetico che riesce a ipnotizzare i suoi fan da decenni al televisore. In merito alla sua infanzia, sia da Nunzia De Girolamo qualche settimana fa, sia a Pierluigi Diaco in passato, aveva rivelato parecchi aneddoti.

Per esempio aveva fatto sorridere il fatto che da piccolino si divertisse a tirare giù le gonne alle signore, motivo per cui la mamma lo teneva legato a un guinzaglio per bambini, molto famoso in quegli anni. Inoltre ha rivelato di essere stato un bimbo timido ma che amava giocare con il fuoco, tant’è che dava fuoco a tutti i suoi giocattoli. Con l’avanzare degli anni, Garko si calmò, diventando poi l’attore e modello che tutti quanti conosciamo.