Michela Quattrociocche rifatta? Anche Striscia la Notizia mostra le foto: lei risponde così

Veramente Michela Quattrociocche si è rifatta, cedendo anche lei al ritocchino estetico? Ecco che cosa hanno rivelato da Striscia la Notizia.

Michela Quattrociocche si è fatta conoscere dopo aver interpretato il personaggio di Niki, nel film Scusa ma ti chiamo amore nel 2008, famosa trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Federico Moccia.

In seguito l’abbiamo vista nel sequel, Scusa ma ti voglio sposare e in altre pellicole cinematografiche. Dopo una carriera brillante, la famosa attrice ha deciso di mettere in stand-by la sua professione per occuparsi delle sue due figlie, Aurora e Diamante.

Oltre a questo aspetto della sua vita, i fan, dopo aver visto il servizio di Striscia la Notizia, si sono chiesti se veramente la bellissima attrice avesse ceduto al ritocchino estetico. Davvero la “nostra” Niki si è rifatta?

La rinascita di Michela Quattrociocche

Michela Quattrociocche ha vissuto momenti di alti e bassi, come succede a tutti del resto. Dopo aver esordito al cinema con, Scusa ma ti chiamo amore, la sua vita è cambiata, in quanto è diventata le beniamine di tutte le adolescenti di quegli anni. In seguito Michela continuò a recitare e di pari passo portò avanti la sua breve relazione con l’attore e collega, Matteo Branciamore e in seguito si sposò con il padre delle sue figlie, Alberto Aquilani.

Nel 2020 i due però hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Nonostante tutto, la Quattrociocche ha saputo reinventarsi, non solo in campo sentimentale, in quanto la sua nuova storia d’amore con Giovanni Naldi va a gonfie vele, ma anche a livello lavorativo. Attivissima sui social, la talentuosa attrice, sta per tornare al cinema con il film, L’ultima sfida. A tal proposito, in passato aveva rivelato: “Se mi mancano i film? Sì. In questi anni mi sono presa una pausa per seguire Alberto e crescere le bambine. Adesso siamo tornati a vivere a Roma e sono pronta a ripartire. Qualcosa si muove…”.

Le parole di Striscia la Notizia

I fan di Michela Quattrociocche la seguono fin dagli esordi e sono molto interessati alla sua vita, per questo motivo non si perdono neanche un post sui social. In merito alla sua persona, qualche tempo fa, il noto Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, aveva riportato un servizio che aveva diviso l’opinione pubblico. Mostrando le foto del prima e del dopo, era parso di capire che l’attrice avesse ceduto al ritocchino, effettuando un intervento al naso, al seno e agli zigomi.

Michela non ha mai né confermato né smentito, per questo motivo, a prescindere da quale possa essere la realtà, la Quattrociocche è, e resterà sempre una bellissima donna, non credete?