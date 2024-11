Che fine ha fatto Alberto Camerini? Quanti anni ha e cosa fa nella vita oggi

In quanti di voi si ricordano di Alberto Camerini? Sveliamo quanti anni ha oggi e che cosa fa nella vita il noto cantautore che ha segnato intere generazioni con il suo stile.

È un cantautore, cantante, chitarrista e artista di teatro italiano, Alberto Camerini, le cui performance hanno segnato intere generazioni. Famosissimo negli anni 80, il cantautore rock venne soprannominato come l’arlecchino del rock italiano.

Questo per via delle sue tipiche movenze in onore della maschera bergamasca che impersonava sempre nelle sue esibizioni dal vivo. Di lui vengono ricordati brani storici quali Rock ‘n’ Roll Robot, Bambulè, Serenella e così via.

Proprio per la fama guadagnata nel corso dei decenni, i suoi fan sono curiosi di sapere che fine abbia fatto e quanti anni ha il celebre cantante rock. Resterete stupiti nel vederlo nella foto di oggi.

Alberto Camerini e il suo mito

Lo stile di Alberto Camerini era unico, in quanto aveva un marchio di fabbrica conosciuto ovunque. Il noto cantante eclettico, aveva pensieri all’avanguardia, forse un po’ troppo per gli anni in cui si trovava. Se fosse stato un giovincello adesso, non avrebbe avuto nessun problema.

Come rivelò in passato: “Volevo cantare in inglese ma non me lo permisero. Avevo provato il tedesco (Tanz Bambolina) anche perché ero ambizioso e volevo sfondare nel mercato europeo…”, magari avrebbe duettato con i Maneskin in questi anni, chi può dirlo. Inoltre Camerini aveva poi parlato del suo mito: “Volevo tutto: essere David Bowie ma mantenere la famiglia, chiedevo il successo e pure la normalità di un padre con una figlia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alberto camerini (@albertocamerini)

Quanti anni ha e cosa fa oggi l’arlecchino del rock italiano

Alberto Camerini ha segnato un’epoca, portando uno stile tutto suo negli anni 80 che ancora oggi viene ricordato ovunque, soprattutto dai suoi fedeli fan che lo seguono dagli albori. Per chi se lo fosse chiesto, oggi il cantante rock ha la bellezza di 73 anni e continua a fare quello per cui ha sempre avuto un dono, cioè cantare in giro per l’Italia, da come possiamo vedere sui suoi profili social.

Camerini è molto attivo e si gode la vita non solo lavorativa ma anche quella familiare, in quanto vive insieme alla sua compagna Silvia ed è super orgoglioso dei suoi due figli. Inoltre, sono molti gli artisti attuali che hanno rivelato di aver preso ispirazione da lui per diventare quello che sono oggi e parliamo di Morgan, gli Eiffel 65 e così via.