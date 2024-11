Dove abita Christian De Sica: la sua dimora è un sogno ad occhi aperti | Dove si trova precisamente

Ecco dove abita Christian De Sica, la sua dimora è da sogno e i fan vorrebbero tanto una casa come la sua. Sveliamo di preciso dove si trova.

Christian De Sica non può essere assolutamente rilegato alla semplice sfera del “cinepanettone”, in quanto il grande attore è molto di più. Nel corso della sua carriera ha dimostrato a tutti di avere sì un cognome importante, sì dei geni ereditari, ma anche un talento innato verso la recitazione.

Ovvio questa dote è una caratteristica di famiglia e lo sappiamo fin dai tempi di papà Vittorio e mamma Maria. De Sica è un artista a 360°, in quanto è un attore, un regista, un comico, un cantante e così via e in ogni mansione, lascia sempre il segno.

Per questo non stupisce il fatto che si sia potuto comprare quella dimora da sogno, che l’ha ripagato di tutti i sacrifici accumulati nel corso degli anni. De Sica abita qui e sono in molti che vorrebbero tanto poter comprare una casa come la sua.

Le proprietà di Christian De Sica

Christian De Sica è un portento in tutto quello che fa e nonostante potesse vivere di rendita già da diverso tempo, nessuno riesce a tenerlo fermo, in quanto il noto attore ha ancora molto da dare davanti alla cinepresa. Dal 23 dicembre lo vedremo nuovamente al cinema con un nuovo film di Natale, Cortina Express, i cui fan lo attendono con molta ansia, soprattutto per il cast d’eccezione che ne fa parte.

Grazie al duro lavoro, Christian attualmente, oltre alla casa di cui vi parleremo a breve, possiede anche una bellissima villa in Toscana e una a Capri. Quest’ultima, il noto attore, starebbe cercando di venderla, a ogni modo entrambe le sue case delle vacanze, sono state progettate da grandi nomi del design e in tutte c’è quel tocco di classe del noto attore, essendo lui appassionato di arte.

Una casa da sogno

Oltre a queste due case, Christian De Sica, possiede anche una casa principale, dove vive durante l’anno in pianta stabile insieme a sua moglie, Silvia Verdone, sorella di Carlo. Questa super dimora da sogno si trova a Roma ed è composta da quattro piani, realizzati dall’architetto Andrea Busiri-Vici, uno tra i più noti del settore.

Per gli interni, De Sica ha scelto in prima persona quali dovessero essere i componenti di arredo in casa sua, essendo lui un esperto d’arte e di collezionismo. Nella sua casa sarebbe infatti possibile opere ammirare opere d’arte di pregio, di autori come Fortunato Depero, Turcato, Sebastian Matta e così via, come rivelano da trend-online.com.