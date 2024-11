Uomini e Donne anticipazioni: in due lasciano per sempre lo studio | Le segnalazioni erano vere

Le anticipazioni di Uomini e Donne che stanno circolando in queste ore hanno scioccato tutti, in due lasciano per sempre lo studio. Cosa sarà successo?

Uomini e Donne ha la capacità di lasciare con il fiato sospeso milioni di telespettatori a ogni puntata, in quanto il colpo di scena, con Maria De Filippi, è sempre dietro l’angolo. Siccome le puntate del dating vengono registrate in precedenza, l’ansia collettiva è doppia.

Infatti, tra per quello che i telespettatori vedono in puntata, tra per i rumors che circolano su quelle future, di cui qualcuno conosce sempre qualche dettaglio, il programma di Mediaset possiamo definirlo adrenalinico come un film d’azione.

In queste ore, il pubblico è scioccato dopo aver appreso di quella anticipazione. In due lasceranno lo studio di Queen Mary, le segnalazioni dunque erano vere? Questo sì, che è un colpo di scena inaspettato!

Il caos a Uomini e Donne

Prima di parlarvi del caos scoppiato in rete dopo che i follower di Uomini e Donne, hanno appreso di quell’addio doppio, c’è anche un altro argomento spinoso che tiene banco. Ovviamente al centro delle scene c’è la concorrente più longeva dello show, parliamo di Gemma Galgani. Se da una parte, la dama del Trono Over sta vivendo una favola con il suo nuovo corteggiatore, Fabio, con il quale si è scambiata un bacio “piccante”, con tanto di benda sugli occhi, dall’altra, questo idillio potrebbe scricchiolare.

Vi ricordate di Valerio Iervolino, il cavaliere che si è beccato lo schiaffo da Gemma, pare sotto suggerimento di Tina, come rivelano sui social? Ebbene, a distanza di mesi da quell’addio turbolento, l’ex cavaliere ha deciso di dire la sua, con un video social raffigurante lui e la dama piemontese, accompagnate da diverse frasi molto pungenti. Tra le tante troviamo quella che ha scioccato più di tutte: “Una donna che credevi sincera fa più paura di una bestia selvaggia. Una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma una donna falsa ti ferisce nell’anima…”, chissà se la Galgani replicherà a queste frasi?

L’addio doppio dal dating di Maria De Filippi

Nell’aria echeggiavano da un po’ di tempo, preoccupanti rumors su di un possibile addio doppio da Uomini e Donne. Ebbene, pare che quelle segnalazioni fossero vere, secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha rivelato che nelle prossime puntate i fan dovranno dire addio ad un tronista e un corteggiatore, in simultanea.

Pare che Alessio Pecorelli e Mario Cusitore lasceranno il dating di Maria De Filippi, dopo che il tronista è stato accusato, non solo di essere uscito con una donna, al di fuori dello show, ma di aver partecipato anche a delle serate con l’ex corteggiatore di Ida Platano. Da regolamento infatti, i tronisti non possono partecipare a eventi o serate, finché stanno cercando l’anima gemella da Queen Mary. Così, dopo che Pecorelli è stato invitato a uscire dalla conduttrice, anche Cusitore l’ha seguito, rivelando di non aver trovato nessuna dama per cui provasse interesse.