Amici: Niccolò Filippucci si sta facendo notare parecchio | Da dove viene e quanto anni ha il giovane talento

Amici di Maria De Filippi, come sempre miete consensi, in quanto è uno degli show più apprezzati e seguiti di sempre. Nel corso degli anni il pubblico ha visto molti “punti di partenza” importanti, come quelli di Alessandra Amoroso, Emma, The Kolors, Irama e così via.

Ovviamente non solo cantanti famosi, ma anche ballerini noti che grazie a Maria e agli insegnanti super preparati, hanno potuto realizzare il loro sogno. Purtroppo non tutti coloro che hanno partecipato al talent Mediaset, oggi hanno potuto proseguire nella carriera che si erano imposti, quando hanno indossato la maglia ufficiale.

“C’est la vie”, come si dice, ma sicuramente si porteranno questa esperienza comunque sempre nel cuore. Auguriamo quindi a Niccolò Filippucci, di essere tra quelli che riusciranno a farlo uscire da cassetto, quel sogno. Per adesso, cerchiamo di conoscerlo meglio, ecco da dove viene e quanti anni ha l’allievo di Amici di questa edizione.

Primo sfogo social dopo l’addio ad Amici

Prima di parlare di chi ancora ha la fortuna di gareggiare per il proprio sogno, parliamo di chi è dovuto uscire, con molta incredulità anche da parte del pubblico. Parliamo di Rebecca Ferreri, l’allieva di Deborah Lettieri, la cui sfida anticipata purtroppo le ha lasciato l’amaro in bocca. Dopo avercela messa tutta nel ballo contro Dandy Cipriano, per volere di Garrison Rochelle, a dover lasciare la Scuola è stata lei.

Dopo un pianto disperato e un confronto con la sua insegnante che l’ha incoraggiata a non mollare, la Ferreri ha deciso di rispondere sui social a quelle accuse di abbandono spontaneo: “leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no non è andata così, semplicemente ho affrontato la sfida prima ed è andata come è andata, per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei abbandonato il mio sogno…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Filippucci (@_nicolofilippucci_)

Da dove viene e quanti anni ha Niccolò Filippucci

Salutata Rebecca Ferreri, alla quale facciamo tanti auguri di un futuro stellare, come direbbe Valeria Marini, ci concentriamo su uno degli allievi di questa edizione di Amici che sta facendo molto chiacchierare in rete. Sarà per il suo talento, o per quello sguardo gentile o per quella capigliatura irrequieta, ma Niccolò Filippucci, sta conquistando molti non solo sui social ma anche all’interno della Scuola.

Niccolò di anni ne ha appena 18, essendo lui classe 2006, viene da Perugia e nonostante la sua giovane età ha dimostrato di avere un grande potenziale. Suona e canta dall’età di 7 anni, esibendosi tra le voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, fino ad arrivare a vincere il primo posto contest musicale Guerriero, intitolato a Marco Mengoni a Ronciglione. Qui il giovane vinse con il brano Luce, canzone dedicata da Marco a sua mamma Nadia. Attualmente sostenuto da Anna Pettinelli, sono in molti che sui social lo vedono già al Serale.