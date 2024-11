Lorena Forteza: che fine ha fatto l’attrice che ha fatto sognare tutti con Il Ciclone

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto la famosa stella del film, Il Ciclone, Lorena Forteza? Ecco cosa sappiamo di lei a oggi, probabilmente la notizia vi sorprenderà.

Ci sono quei film cult che resteranno per sempre nel panorama del cinema italiano o internazionale, il cui successo e trama saranno ricordati per sempre. Per fare qualche esempio, non possiamo non nominare Titanic, Colazione da Tiffany, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Batman, Forrest Gump, La La Land e così via.

Se fate una ricerca, usciranno anche moltissimi titoli italiani, tra i film da ricordare e da guardare almeno una volta nella vita tra cui lui, uno dei capolavori realizzati e interpretati da Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone.

In quanti si ricordano di una della stella del film, Lorena Forteza? Ecco che fine ha fatto oggi la nota attrice che in quegli anni raggiunse il boom della sua carriera lavorativa.

Il Ciclone: una pietra miliare per il cinema italiano

Il Ciclone è uno di quei film che non stancherà mai, è sempre fresco, divertente e attuale. Se non l’avete visto e ci riferiamo soprattutto alle nuove generazioni che alla fine degli anni 90 non c’erano ancora, vi invitiamo caldamente a guardarlo. Leonardo Pieraccioni si è superato con questa pellicola, tant’è che Takagi & Ketra, insieme ad Elodie e i Gipsy Kings, hanno riprodotto da pochi anni, una scena del mitico film, nel video del loro brano, Ciclone (appunto).

Per anni i fan del film hanno riproposto le battute del film nella vita reale, dal mitico “piripì” di Tosca D’Aquino al “non mi son fatto niente” di Pieraccioni. Insomma, un film da vedere, soprattutto per la mitica scena del ballo sul tavolo, dove Lorena Forteza, Natalia Estrada e le altre ballerine hanno conquistato l’Italia, con il loro flamenco perfetto. Ma che fine avrà fatto l’attrice e modella colombiana?

Che fine ha fatto oggi Lorena Forteza

Lorena Forteza, nata come Perez Nancy Lorena Forteza, di anni oggi ne ha 48 e alla fine degli anni 90 ha raggiunto il boom della sua carriera. Dopo aver incantato il mondo in passerella, Leonardo Pieraccioni l’ha voluta nel suo film, Il Ciclone, grazie al quale ottenne un successo impareggiabile. Da quel momento continuò a recitare in altre pellicole e poi a un certo punto sparì dalle scene e di lei non se ne seppe più nulla.

La sfortunata attrice è infatti caduta in un forte stato di depressione come aveva rivelato a Spy: “Quando il successo mi ha travolto. Ho sofferto molto, ma ora sto bene…”, parlando anche dei problemi di peso che l’avevano colpita. Ad oggi non sappiamo nulla su di lei, se non che vive in Spagna ed è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo e da quello dei social. In Italia torna soltanto per trovare il figlio Ruben, avuto dal suo ex marito.