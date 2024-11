Sara Falzone ieri e oggi: dalla pubblicità della Barilla a com’è cresciuta e cambiata adesso

Quanti di voi si ricordano di Sara Falzone, la bellissima bimba dello spot della Barilla? Ecco com’è cresciuta e com’è diventata oggi.

La televisione è da sempre entrata nel cuore dei fan, i quali si affezionano ai vari personaggi di punta di generazione in generazione. Se pensiamo a quanti volti noti sono passati dal piccolo schermo nel corso dei decenni, facciamo veramente fatica a tenere il conto.

Gli anni cambiano, i personaggi anche, per non parlare delle mode e dei vari look, eppure l’attenzione del pubblico è sempre la medesima. Chi guarda da casa si rapporta con il personaggio e ogni volta che accendono quella “scatola magica che dà allegria”, come dicono nel film, Un cavaliere per Natale, gli aprono le porte anche di casa loro.

Per questo non stupisce il fatto che nonostante siano passati anni dal famoso spot della Barilla, sono ancora molti che si chiedono che fine abbia fatto Sara Falzone, la bimba con la mantellina gialla.

Una pubblicità epica per quegli anni

Erano gli anni 80 e la Barilla mandava in onda diversi spot, tutti raffiguranti le famiglie dell’epoca, scaldando il cuore di chi guardava da casa. Alla fine questi anni, sentendo i più nostalgici, si classificano sempre come i più belli e più semplici di sempre. Se pensate a questo famoso spot, dove l’allora bimba, Sara Falzone, grazie al suo sorriso luminoso e a quei grandi occhioni blu, non c’erano voluti grandi effetti speciali per rendere questa pubblicità, come una tra le più amate dell’epoca.

Lo spot vede la bimba perdere l’autobus che avrebbe dovuto portarla a casa, durante una giornata di pioggia. Da qui, senza farsi scoraggiare, la piccola decise di raggiungere casa sua a piedi, a passo spedito, per cercare di non fare spaventare troppo i suoi genitori, i quali a un certo punto non sapevano più cosa pensare, visto che il pranzo era pronto ma la piccola Sara, non era ancora arrivata. Nel mentre la piccola, aveva trovato un micetto e senza pensarci un secondo, lo prese con sé e lo portò a casa, dove i genitori l’accolsero a braccia aperta. Tutti insieme sono finalmente pronti a degustare la pastina in brodo che la mamma aveva preparato con tanto amore. Probabilmente oggi, uno spot così semplice, non farebbe più breccia nel cuore del pubblico, non pensate?

Ecco com’è diventata Sara Falzone oggi

Spot a parte, l’allora piccola Sara Falzone, la simpatica e premurosa protagonista del noto spot della Barilla del 1987, conquistò tutti, soprattutto per quegli occhioni azzurri, puri e innocenti come tutti i bambini. In molti quindi, si sono chiesti che fine avesse fatto quella simpatica bimba.

Purtroppo non sappiamo molto, in quanto la Falzone è sparita dai radar. Pare quindi che si sia allontanata dal mondo dello spettacolo, se non per comparire qualche anno fa in quell’intervista rilasciata, nel quale si è mostrata dopo anni di assenza. Sara ha mantenuto il suo bel sorriso e i suoi occhi azzurri grandi e curiosi e com’è possibile notare, la somiglianza con la lei da bambina è impressionante.