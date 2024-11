Giovanni Testi: conosci davvero il figlio di Lorella Cuccarini? Quanti anni ha e che mestiere fa

Quanti di voi conoscono il figlio di Lorella Cuccarini, Giovanni Testi? Ecco quanti anni ha e che lavoro fa, non tutti lo conoscono ma come si dice buon sangue non mente.

Lorella Cuccarini non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua fama è cosa ben nota. La prof di Amici, prima di questo suo ultimo lavoro, alle spalle ha una carriera brillante fatta di premi e riconoscimenti.

In molti vorrebbero bere dalla stessa fonte di giovinezza da cui ha bevuto Lorella, perché se no, non si spiega che una donna di quasi 60 anni sia meglio di certe 20enni che si vedono sui social. L’abbiamo vista esibirsi qualche giorno fa al programma di Silvia Toffanin, This is me e insieme a Emanuel Lo e Alessandra Celentano, hanno lasciato tutti senza parole, per la loro coreografia perfetta.

Ma Lorella lo sappiamo, non è soltanto lavoro, in quanto la conduttrice ama non solo “i suoi ragazzi” di Amici, ma soprattutto i suoi figli, con i quali ha un ottimo rapporto. In merito a uno di loro, cioè Giovanni Testi, in quanti di voi sanno quanti anni ha il giovane e che lavoro fa?

Le parole di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha una grinta contagiosa, quando la vediamo ballare, è impossibile stare fermi. Per questo è un grande onore per gli allievi di Amici, avere un’insegnante come lei nel corpo docente, insieme ovviamente ai suoi colleghi. Come dicevamo, nel cuore della prof di ballo, non c’è soltanto il lavoro, per il quale ancora ha moltissimo da dare, come ha dichiarato in una recente intervista, ma al primo posto c’è la sua famiglia.

Sposata dal 1991 con Silvio Testi (all’anagrafe Silvio Capitta), la splendida coppia ha avuto ben 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Lorella e la sua famiglia sono molto uniti, come dimostrano anche gli scatti social che spesso la Cuccarini regala ai suoi fan. Quello sprazzo di normalità che fa sempre piacere e soprattutto una mamma che per i loro ragazzi c’è sempre a prescindere da tutto. L’abbiamo visto con il coming out di Chiara, nonostante le critiche (sciocche, in quanto cosa ci sarebbe di male?) subite, la “più amata dagli italiani” è sempre stata dalla parte della figlia, senza se e senza ma.

Chi è Giovanni Testi: quanti anni ha e che lavoro fa

Lorella Cuccarini come dicevamo, ha una bellissima famiglia, con la quale ha un rapporto splendido e molto unito. Dall’amore di Lorella e di suo marito Silvio Testi, sono nati 4 figli, tra cui il loro secondogenito, Giovanni Testi, che in realtà sarebbe Giovanni Capitta, visto il vero nome del padre. A ogni modo, Giovanni ha reso molto orgogliosi i suoi genitori, dopo essersi laureato in Economia, Filosofia e Politica presso l’Università di Warwick a Londra.

Di anni ne ha 28 e tra uno studio e l’altro è anche uno stimato DJ, passione forse che gli ha trasmesso il padre, essendo lui uno stimato produttore. Non si hanno altre notizie in merito alla vita privata di Giovanni Testi/Capitta, in quanto il giovane è molto riservato e inoltre ha un profilo social privato. L’unica cosa che sappiamo è che il secondogenito di Lorella ama molto la sua famiglia.