Hai mai visto Clarissa D’Avena? La sorella di Cristina è identica a lei: quanti anni ha e cosa fa nella vita

In quanti di voi conoscono Clarissa D’Avena, la sorella di Cristina? Vi diciamo solo che è identica a lei, per questo oggi vogliamo presentarla, ecco quanti anni ha e cosa fa nella vita.

Cristina D’Avena è la cantante più amata di sempre nel panorama della musica italiana, il suo pubblico è composto da grandi e piccini che conoscono i suoi brani a memoria. Lei è stata la persona che ha reso l’infanzia di molto bambini, sensazionale, con tutte le sigle dei cartoni animati che li hanno accompagnato per tutti gli anni di scuola e anche dopo.

Ancora oggi, non solo i bimbi, ma anche gli ex bimbi che sono diventati adulti con lei, se sentono un suo brano in televisione, alzano il volume e lo cantano a squarcia gola. Magari non sempre si è sentita all’altezza di personaggi della musica altisonanti, ma in realtà Cristina dovrebbe essere fiera di quello che ha fatto, in quanto è al pari dei grandi della musica, semplicemente in un contesto differente.

Le canzoni della D’Avena le sappiamo un po’ tutti, ma in quanti di voi sapevano che la grande cantante ha anche una sorella. Oggi vogliamo quindi parlarvi di Clarissa D’Avena, svelandovi quello che sappiamo, dall’età al suo lavoro.

Le sorelle D’Avena

Cristina D’Avena non smetterà mai di essere la regina dei cartoon, colei che ovunque vada porta solo gioia e allegria. I suoi fan l’adorano, soprattutto quando racconta gli aneddoti del suo passato, come la richiesta di cantare la canzone dei Puffi, mentre sosteneva il suo esame all’Università o del fatto che nonostante la fama, lei si è sempre mantenuta con i piedi ben ancorati a terra.

Cristina non è mi fuori moda ma è sempre molto attuale, per questo non stupisce che a breve la vedremo di nuovo all’Alcatraz a Milano, insieme ai Gem Boy. Della sua vita lavorativa sappiamo praticamente tutto, mentre di quella personale, soltanto gli aneddoti che rilascia lei stessa, essendo comunque molto gelosa della sua privacy. Per esempio, in merito a sua sorella Clarissa, sappiamo che all’inizio, la principessa di casa non è stata felice dell’arrivo della sorellina, in quanto, come capita a molti bambini è sopraggiunta in lei la gelosia del non essere più figlia unica.

Clarissa D’Avena e la sua vita

Da bambine forse non andavano troppo d’accordo, ma da adulte sono inseparabili Clarissa D’Avena e sua sorella Cristina, non soltanto nella vita di tutti i giorni ma anche in quella lavorativa. Le due si passano infatti 10 anni esatti e nonostante questo, non c’è mai stato motivo di increspature nel loro rapporto. Cristina di lei ha detto: “guai a chi me la tocca”, mentre Clarissa ha rivelato: “Mia sorella Cristina è sempre stata una mamma, per me. Se penso al primo giorno di scuola, ho impressa la sua faccia all’entrata e all’uscita…”.

La sorellina della regina delle sigle dei cartoni, lavora fianco a fianco della sorella maggiore, gestendo infatti il suo ufficio stampa. Le due sono bellissime e praticamente due gocce d’acqua, in quanto la somiglianza tra loro è innegabile.