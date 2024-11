Paola Cardinale: non immagini di chi è la compagna | Lui è un cantante famosissimo

In quanti di voi conoscono il fidanzato famosissimo di Paola Cardinale? Oggi vogliamo raccontarvi qualche aneddoto in più, in merito a questa coppia.

Molto spesso capita che dei personaggi famosi sappiamo tutto, o meglio quello che loro vogliono che i fan e il mondo esterno sappia di loro, ma magari dei loro partner sappiamo poco o nulla. È interessante notare come, i loro compagni di vita diventino “il compagno di o la compagna di”.

Come se convivere o sposarsi con una celebrità gli facesse finire sotto la loro ombra, facendo quasi dimenticare al mondo che anche loro vivono e hanno un’identità propria e soprattutto scissa dal partner.

Per questo oggi vogliamo parlarvi di Paola Cardinale, la quale è fidanzata con un famosissimo, ma che sicuramente non tutti ne sono a conoscenza. Voi avete capito chi è il suo fidanzato?

Paola Cardinale: chi è e che cosa fa

Quando vediamo Paola Cardinale, la maggior parte delle volte è sempre al fianco del suo famoso fidanzato, motivo per cui si finisce per parlare di lui e mai di lei. Cosa sappiamo dunque su di lei? La nota fidanzata, classe 1976, è una giornalista nata a Genova che in passato aveva condotto Derby assieme Fulvio Collovati, il quale aveva detto di lei: “Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino…”.

E in effetti la discrezione è la caratteristica più nota di Paola, tant’è che non risulta essere iscritta a nessun social e di lei si sa poco o nulla. Sappiamo inoltre che è stata sposata in passato con l’ex calciatore Massimo Brambati, con il quale ha avuto una figlia, Benedetta. Da 2004 fa coppia fissa con il famoso personaggio, con il quale nel 2021 ha messo al mondo il suo secondogenito, Carlo.

La fidanzata del cantante famosissimo

In quanti di voi hanno capito con chi è fidanzata Paola Cardinale? Ovviamente, soltanto i fan più fedeli del noto cantante l’hanno indovinato subito, in quanto la giornalista è la compagna del grande Biagio Antonacci. I due, dopo una delusione di cuore, lei con l’ex calciatore e lui con Marianna Morandi, con la quale ha avuto due figli, Paolo e Giovanni, si sono trovati e da quel momento non si sono più lasciati.

Paola e Biagio sono molto innamorati anche se, almeno per il momento, non si parla di matrimonio, tant’è che il cantante ha rivelato: “mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico…”. Chissà cosa gli riserverà il futuro?