“Agnese” di Liliana Casadei

Please Add Photos to your Gallery

Centodieci pagine che vi terranno attaccati alla carta: Liliana Casadei m’ha incantato e lo farà anche con voi con questo suo nuovo testo.

“Agnese” pubblicato con Scatole parlanti è un piccolo romanzo MERAVIGLIOSO.

La protagonista, giovanissima, aspirante criminologa, vive a Genova con altre persone, anzi personaggi tutti particolari tra loro.

Sauro, Flavio, Giulia, la proprietaria di casa e non solo colorano l’abitazione dalla colazione a notte fonda.

Il finale vi lascia spiazzati: un qualcosa che non avreste mai immaginato, io per prima.

E poi… beh, poi c’è la nonna di Agnese, un tempo attrice, ora però il peso degli anni si fan sentire e così la vecchiaia bussa alla sua porta: nonna e nipote non son preparate per questo.

Un lungo viaggio, il viaggio della vita le aspetta.

Liliana Casadei con “Agnese” m’ha incantata. Innamorata del suo stile, attenderò con vera ansia un nuovo romanzo.

110 pagine, prezzo di copertina 13 euro.

COME NASCE QUEST’OPERA LETTERARIA?

“Agnese” nasce dal desiderio di trattare due temi che mi premono molto: la solitudine, intesa come alienazione all’interno della propria zona comfort e la necessità di essere sè stessi, di seguire pienamente la propria indole, a discapito del benestare di chi ci sta di fianco. La protagonista vive nel suo mondo, crede di avere le redini della propria esistenza e sa perfettamente quale strada prendere, ma la vita la metterà di fronte alle infinite possibilità che ha in serbo per lei non appena avrà il coraggio di varcare la soglia che la separa dal mondo reale.

Questa è la storia di un’iniziazione…un’iniziazione alla vita reale, oltre il comfort del piccolo paradiso domestico, un’iniziazione anche all’amore.

QUALE MESSAGGIO VUOI TRASMETTERE A TUTTI COLORO CHE SI RITROVERANNO TRA LE MANI QUESTO LIBRO?

Quello che mi preme di più è la necessità di essere sè stessi, di comprendere con lucidità la propria indole e seguirla. Ci vuole molto coraggio e determinazione per trovare il proprio posto nel mondo, premettendo che non si tratta mai di un posto fisico..

LEGGI IL MIO LIBRO PERCHE‘.. saprà sorprenderti, quando pensi di aver capito è proprio quello il momento in cui ti rendi conto di non sapere chi hai di fronte.

PROGETTI FUTURI?

Nel futuro prossimo il progetto che mi preme di più ha come punto di partenza la poesia, ma si tratta di qualcosa di nuovo. È un lavoro che unisce due discipline artistiche e che sperò saprà arrivare dritto al cuore di chi legge, proprio grazie alla sua immediatezza.

Nei miei pensieri, ma solo nei miei pensieri per il momento, c’è un nuovo romanzo…

AMAZON