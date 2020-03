“L’altra metà di me” di Annamaria Bovio

Please select a featured image for your post

“Non sempre chi combatte risulta essere vincitore: lo è colui che, con pazienza, riesce ad aspettare. non mi resta che lottare… per questo amore, per l’unica cosa che mi fa sentire davvero viva.”

L’opera d’esordio di Annamaria Bovio, L’altra metà di me, edito da Apollo, è un susseguirsi di toccanti pensieri che penetrano nel profondo di ogni cuore che lo leggerà.

In Germania esiste una credenza secondo la quale, quando si va ad abitare in un appartamento nuovo, ciò che si sogna durante la prima notte si avvera.

È quanto accade ad Aurora quando prende casa insieme alla moglie Giulia: sogna una splendida donna che cattura istantaneamente il suo cuore. Cinque anni dopo quella donna entrerà nella sua vita nelle sembianze di Emma, direttrice della sua nuova sede di lavoro. Aurora, che per tutto questo tempo non ha mai smesso di pensare alla donna dei suoi sogni, metterà a rischio tutte le solide basi della sua vita pur di donare il suo cuore ad Emma. Pur di ottenere “l’altra metà della mela” che la renderebbe completa.

L’autrice dimostra grande abilità nel mettere su carta il suo stile introspettivo, arricchendo in modo notevole – tra citazioni e vere parole dettate dal cuore – quella che solo in apparenza si mostra come una tipica storia d’amore proibito.

Oggigiorno è facile, per non dire scontato, realizzare come non finisca mai bene una storia del genere – il desiderio travolgente che fa perdere la testa per un’altra persona, la tempesta che infuria ogni giorno nel cuore di chi è colpevole – ma non possiamo capirlo a fondo finché siamo spettatori esterni alla vicenda. Bisogna entrare nella testa e nel cuore di chi affronta simili situazioni, e questo libro riesce nell’impresa grazie alla sua protagonista ben caratterizzata.

Come nasce questo libro?

La mia opera letteraria nasce da un sogno. O meglio dai sogni che ogni persona in questo mondo può fare. Non so se vi è capitato mai di sognare un posto, una persona, un’azione, e poi dopo molto tempo, all’improvviso ti trovi a camminare nel posto sognato, oppure incontri quella persona che tempo prima hai sognato. Io credo che tutti gli avvenimenti o le persone che sogniamo, non sono o non vengono li per caso, c’è ed esiste sempre un motivo preciso perché a un tratto entrano a far parte della nostra vita.

Questo libro nasce proprio così dai sogni che spesso possono diventare realtà, come la storia di Aurora, che tramite un sogno ha conosciuto la donna che gli ha rubato il cuore. La donna che tramite questo sogno gli ha lasciato nel cuore quell’amore tanto desiderato e atteso.

Quale messaggio vuoi trasmettere?

Desidero che ogni persona si innamori delle mie parole e di questa storia. Desidero che ogni persona credi fermamente nei sogni, che ci credi sempre.. perché ogni sogno può diventare realtà. Desidero con questo libro anche dare un’altra versione dell’amore. Far comprendere a tutti che anche due persone dello stesso sesso possono amare con la stessa intensità di tutti. Che nell’amore e quando si ama non ci sia distinzione né del colore della pelle, né della religione, e né tanto meno di chi desideriamo avere accanto. Perché l’amore è la forza di tutto. È quella potenza che parte dal cuore di tutti noi, l’unica che ci permette di superare qualsiasi ostacolo. L’unico sentimento che se dato con tutta l’anima, ti fa toccare il paradiso con un solo dito.

Leggi il mio libro perché…

Io consiglio il mio libro a tutte le persone che come me hanno vissuto l’esperienza di sentirsi etichettati, che hanno nascosto il loro vero io per paura. Lo consiglio anche a tutte quelle persone che credono nei sogni, a tutte quelle persone che hanno smesso di credere in se stessi e nei sogni… forse questo libro può dare un aiuto una forza in più per far si che la forza che hanno bloccato si sblocchi e finalmente riescano a reagire… Lo consiglio a chi crede nell’amore con la A maiuscola… Lo consiglio a chi ha la speranza a chi vive giorno dopo giorno nell’attesa che finalmente arrivi la persona che gli farà battere il cuore anche solo con uno sguardo. Lo consiglio a tutti quelli che credono in qualcosa, e che anche quando tutto può sembrare difficile, esiste sempre un raggio di sole, esiste sempre quella speranza che tutto vada per il meglio…

Progetti futuri?

In questo momento sto già scrivendo il secondo libro, la continua di l’altra metà di me. Sono già a buon punto con la stesura… per il resto desidero continuare a scrivere. Desidero mettere nero su bianco tutte le mie sensazioni e le mie esperienze di vita. Voglio che le mie parole non volino via con il vento, ma che entrino nei cuori di ogni persona che avrà modo di leggerle.

Il libro merita 4 stelle su 5.

