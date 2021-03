Letture per San Valentino 2021

San Valentino è alle porte?

BENE! Io ti consiglio delle letture firmate #AutoriEmergenti.

Siam pronti? VIA!

Torna Tiziana Russo con “In una nuvola di celeste” pubblicato con Mosaico Edizioni

Sono passati tre mesi da quando Pierpaolo Malaspina , giovane magistrato milanese , figlio unico e orfano di padre, trasferito in una città siciliana per lavoro, e Chiara Brigandì una pediatra siciliana precaria, spesso vessata dai colleghi, si sono fidanzati dopo essersi conosciuti in seguito ad una consulenza tecnica d’ ufficio per un riconoscimento di paternità .

Come acquistare il libro? Con un semplice CLICK

Tiziana Russo > FACEBOOK

Andrea Dradi in RITORNARE A VIVERE un libro pubblicato con Mosaico Edizioni.

Max fece vedere delle foto delle isole della Thailandia a Luca ed egli rimase folgorato dalla bellezza.

Dopo aver preparato tutto il necessario i due amici partirono per la Thailandia.

Partono ma.. cosa succederà?

Pagina Facebook di Andrea Dradi

Vuoi ordinare la tua copia? andrea.dradi@gmail.com

Annapaola Prestia torna nel mondo editoriale con un nuovo testo: conosciamolo insieme, vi parlo di Il segno dell’angelo.

Estrella, un angelo di quarto livello, decide di abbandonare il Paradiso per tornare sulla Terra e tentare di cambiare il destino di Manuel, il suo “protetto”, prima che questi muoia e la sua anima finisca all’Inferno. Ma anche il Demonio scatena il proprio letale segugio, Martin, un mercenario senza età e senza pietà, che si mette sulle tracce di Estrella e Manuel. In una Buenos Aires ricca di colori e contraddizioni, destini umani e immortali si incrociano e le esistenze di tutte i personaggi coinvolti cambieranno per sempre, fino all’inatteso finale.

Amazon >> Clicca

Video >> Approfondisci

Facebook >> Clicca

L’ombra del glicine. Una storia vera di Antonio Lidonnici

Genova è la città dei dualismi. Basta voltarsi dall’altra parte e il mare diventa monte, il levante ponente e le discese salite.

Una sera un imprenditore genovese si volta dall’altra parte, e la vita diventa morte. Qualche mese più tardi, sua figlia Claudia, che ancora non ha metabolizzato la morte del padre, conosce Alfio, un uomo affascinante, vent’anni più grande di lei. Attratta dalla sua maturità e dal suo carisma, la ragazza si perde in una relazione totalizzante, che la allontana dalla sua città e dai suoi affetti.

Anche Claudia si volta dall’altra parte, e la luce di un presente fatto d’amore e passione si trasforma nell’oscurità di un futuro pieno di bugie, soprusi e violenza. Riuscirà a uscirne?

Compralo con un CLICK

Video > GUARDA

IG > CLICCA

L’altra metà di me di Annamaria Bovio

Questa è la storia di Aurora . Una semplice ragazza italiana che vive in Svizzera. La sua vita cambierà, per via di un sogno. Un sogno in cui vedrà , una donna a lei sconosciuta, che le farà palpitare il cuore e la farà innamorare. Una promessa fatta in un sogno. Una promessa che resterà nonostante il tempo e gli anni. Cosa accadrà? Troverà la donna del sogno?

Amazon > Clicca

IG > SOCIAL

Video > Clicca

“Melissa, una storia d’amore” di Renato Gadaleta

In una notte d’estate durante la quale i granchi si sono rifugiati nelle loro tane, due adolescenti, Renato e Melissa, si incontrano sugli scogli bagnati dal bel mare della Puglia. Ma la ragazza non è quello che dice di essere.

Amazon > CLICCA

Facebook > Approfondisci

“L’amore non ha pregiudizio” di Roberta Caradonna

Maicol , il protagonista, vive tranquillo la sua vita, ha un ottimo lavoro al New York Times, e abita con la sua ragazza Meddy che ama tanto. Dopo aver deciso di sposarsi, passeranno le vacanze estive a Londra a casa del fratello di Meddy e con tutta la famiglia, per un ricongiungimento. Sam, a causa della sua omosessualità fu mandato via da casa ed era giunto il momento di un chiarimento.

Per Maicol, questo viaggio , sarà sorprendente, perché scoprirà veramente se stesso e si lascerà trasportare da sentimenti veri e profondi, che lo cambieranno per sempre.

Amazon > Clicca

Facebook > Approfondisci

LUCE DEL FIRMAMENTO di Lidia Gambuti e Ermes Gudi

Esiste un Disegno Divino le cui trame toccano vari punti del mondo oggi conosciuto, ma solo leggendo tra le righe di quel passato possiamo scoprirne il senso.

“ Scesi lungo i pendii del tempo per sollevare i veli della vostra consapevolezza; verrò cercato e non trovato, perché celato dentro ognuno di voi”.

All’interno del libro troverete illustrazioni disegnate a mano, opere ispirate al messaggio celeste, create con passione e dedizione. Ogni immagine ha un significato profondo, per aiutare il lettore a comprendere l’immensità dei pensieri che ” Luce del Firmamento” vuole esprimere e condividere.

Amazon > CLICCA

Sito Internet > CLICCA

Facebook > CLICCA

Video > CLICCA

SUNRISE DI CHIARA PAGANI

Milla e Marcus non potrebbero essere più diversi. Una vita in alta montagna, lontana da qualsiasi forma di tecnologia per lei e un’esistenza fatta di vizi per lui. Due persone che non potrebbero incontrarsi mai se non per uno scherzo del destino.

Può l’amore unire due mondi così distanti?

Una storia d’amore difficile, intensa, ricca di colpi di scena