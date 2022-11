Jessica Morlacchi, dopo lo scandalo Remigi ‘lascia’ Oggi è un altro giorno: “Si ritorna a…”

Jessica Morlacchi, cantante e bassista italiana, ha ottenuto la popolarità nel 2001 quando era a capo della band musicale Gazosa. La canzone Www.mipiacitu ha scalato la vetta del successo.

In queste ore è al centro dell’attenzione per via di una delicata faccenda che ha sia lei che Memo Remigi come protagonisti. Fatto sta che ha preso una decisione che sarà sicuramente approvata dai fan.

Jessica Morlacchi ha iniziato a studiare canto all’età di 17 anni. Solo nel 2001 ha vinto con i Gazosa l’ edizione del Festival di Sanremo con il brano Stai con me (Forever). Nel 2004 ha iniziato la carriera live da solista ha avuto la possibilità di duettare con grandi artisti della musica italiana. Basta menzionare Marco Masini, il quale l’ha scelta per cantare insieme nella penultima puntata del 55ª edizione del Festival di Sanremo.

Con il passare del tempo si è cimentata in tante attività: nel 2019 ha partecipato alla nona edizione di Tale e Quale Show e dal 2020 fa parte del cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. membro fisso del cast, adesso si sta nuovamente dedicando alla sua più grande passione e la conferma è arrivata proprio dal suo profilo Instagram.

“Si torna in studio a scrivere”

In poche parole Memo Remigi è stato accusato di molestie ai danni di Jessica Morlacchi nel pieno di una diretta nello studio di Serena Bortone. In seguito all’accaduto l’uomo è stato allontanato dal programma. Le immagini hanno mostrato chiaramente la mano sul fondoschiena di lei, ma sì è giustificato dicendo che le stava semplicemente aggiustando il microfono. Per questo motivo Remigi non ha esitato a denunciare la Rai attraverso un comunicato stampa.

Dopo questo spiacevole episodio Jessica Morlacchi ha deciso di tornare a comporre canzoni. Poche ore fa circa ha pubblicato una foto in cui si trova all’interno di uno studio. Nei commenti una parte degli utenti social non vede l’ora di ascoltare qualcosa di nuovo mentre altri non hanno speso belle parole. A prescindere da tutto l’ex leader dei Gazosa è una delle tante che ha fatto la storia della musica italiana.

“Si può imparare dagli errori della vita”

Memo Remigi ha chiesto scusa, dichiarando che con lei c’è un rapporto di amicizia e goliardia. Di conseguenza la diretta interessata ha subito replicato: “Ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla condiscendenza. È inaccettabile”.

Poi ha proseguito nel suo discorso: “Mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente offensivo. Anche a 84 anni si può imparare dagli errori della vita”.