Eleonora Giorgi, ma cosa ha fatto in testa: è irriconoscibile

Eleonora Giorgi è ancora oggi una donna bellissima oltre che un’attrice molto stimata dal grande pubblico. Solare ed estroversa, sa essere anche davvero molto dolce. Mamma di due maschi, ha con il figlio Paolo, nato dalla sua precedente relazione con Massimo Ciavarro, un rapporto davvero speciale. Ma ora la donna, diventata lo scorso anno nonna per la prima volta, ha deciso di cambiare look.

E per farlo ha deciso di dare una bella rinfrescata alle sue chiome bionde. Il risultato? Lo ha messo in mostra con uno scatto sui Social dove è parecchio attiva…

Eleonora Giorgi, dopo che il secondo genito, ormai diversi anni fa, ha partecipato alla versione vip del Grande Fratello, ove ha incontrato la meravigliosa Clizia Incorvaia, con la quale- a distanza di anni- fa ancora coppia fissa e ha costruito una bellissima famiglia, ha vissuto una nuova giovinezza. E quando è venuto al mondo Gabriele, il primo figlio della coppia, lei era al settimo cielo! Tant’è che non perde sovente la ghiotta occasione di farsi immortalare anche in sua compagnia…

Una nonna felice

I nonni Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno accolto entrambi con infinita gioia l’arrivo del nipotino e, quando possono, trascorrono del tempo con lui. Clizia ha un buon rapporto con entrambi, soprattutto con la suocera. Per questo motivo ha voluto elogiare la sua bellezza attraverso il Web dove lei è molto attiva per via della sua professione di influencer che prosegue sempre più a gonfie vele.

Lei è la più bella

“E adesso ditemi chi ha una suocera più f**a e cool?”, ecco cosa ha riportato nella didascalia della Storia pubblicata qualche ora fa la nuora. In effetti non le si può dare torto, dal momento che l’attrice si è mostrata con un look del tutto diverso dal solito che le dona un sacco! Molti ricorderanno poi la sua folta chioma nei panni della giovane Nadia Vandelli, personaggio di punta del film Borotalco datato 1982 di Carlo Verdone. Lei poi non ha mai rinunciato alla tonalità chiara, ma ora ha puntato a un taglio corto che mette in risalto ancor di più i lineamenti praticamente perfetti del suo viso.

Un trucco leggero e un look sofisticato e nel contempo alla moda, sono poi le classiche ciliegine sulla torta. Nonostante passino gli anni, lei sembra non risentirne. Al contrario, si può dire che la sua bellezza non fa altro che giovare con lo scorrere del tempo che per lei pare non essere mai davvero passato. E i suoi fan, compresi chiaramente pure quelli della prima ora, sono sempre più affascinanti da lei, sebbene alcuni pare che la preferiscano con i capelli meno scalati e più lunghi…